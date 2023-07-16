Ташева: после деоккупации Крыма около 10 тысяч коллаборантов будут наказаны

После освобождения Крыма Украина рассматривает возможность привлечения к ответственности около 10 тысяч людей, которые сотрудничали с российскими властями в период оккупации. Однако, власти страны не планируют преследовать тех, кого считают "жертвами" этой оккупации.

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Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Newsweek. Ташева предположила, что многие коллаборанты сбегут из Крыма до того, как туда зайдут Силы обороны.

Украина активно взаимодействует с различными органами власти и гражданами, находящимися в Крыму, с призывом к ним уехать с полуострова, чтобы избежать сотрудничества с оккупационными силами.

"Но если вы остаетесь и участвуете в незаконной оккупации и военных преступлениях, совершенных россиянами, вы будете привлечены к ответственности. Это будет непростой процесс, поэтому мы уже разрабатываем правовую базу для будущих судебных процессов, включая люстрацию бывших чиновников – граждан Украины, которые сотрудничали с оккупационными администрациями...", – заявила Ташева.

Она отметила, что им будет запрещено занимать государственные или официальные должности в течение нескольких лет.

"Многие будут привлечены к ответственности, но это не будут миллионы или даже сотни тысяч. Это будет, возможно, 10 000", – добавила она.

Ташева подчеркнула, что граждане Украины, оказавшиеся в оккупированных территориях и не сотрудничавшие с российскими властями, будут рассматриваться как пострадавшие от оккупации. Украина примет все необходимые меры для защиты их прав.

"И могут быть смягчающие обстоятельства – многие из них стали жертвами российской пропаганды, запугиваний и угроз, российской правовой системы, и даже российской культуры и языка. Все это нужно принимать во внимание", – добавила она.

По словам Ташевой, обсуждение вопроса об амнистии не может быть серьезно рассмотрено во время активной военной фазы конфликта.

"Существует огромный запрос на правосудие в отношении тех, кто руководил или участвовал в преследовании гражданских лиц, кто убивал и грабил наши города, кто нападал на меньшинства, такие как крымские татары, и мы должны удовлетворить этот запрос", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно захваченного Россией Крыма. Также глава государства утвердил состав этого органа.