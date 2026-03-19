Техника РФ не доезжает даже до линии фронта: в ВСУ рассказали, как проходит контрнаступление на Александровском направлении

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия на Александровском направлении (участке фронта на границе Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей). В течение месяца удалось восстановить контроль над 285 км², а всего с начала операции – над более 400 км² территории.

Об этом 19 марта рассказал "Суспільному" Сергей Колесниченко, офицер отделения коммуникации 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ. Военный утверждает, что речь идет не об отдельных тактических успехах, а о последовательном продвижении и получении оперативной инициативы.

Оккупанты пытаются контратаковать, но украинские воины сохраняют контроль и инициативу

По словам Колесниченко, противник после потери позиций периодически пытается отбить их обратно, контратаковать.

"Но важно понимать, что речь идет скорее о попытках сдержать наш темп и частично стабилизировать для себя обстановку. В то же время оснований говорить о системном восстановлении ими утраченных положений нет. Контроль и инициативу на направлении сохраняют Силы обороны Украины", – заверил он.

Здесь оккупанты пользуются уже привычной для себя тактикой – это увеличение FPV-дронов и инфильтрация.

Время от времени враг пытается подвести и военную технику, но это вовремя обнаруживают наши защитники."Она не доезжает даже до линии боевого соприкосновения, а выжигается подразделениями беспилотных систем и артиллерией Сил обороны еще за 5-10 километров до наших позиций", – отметил Колесниченко.

Для атак на этом направлении захватчики применяют "элитные" десантно-штурмовые подразделения, хорошо оснащенные и подготовленные. Вражеская живая сила несет значительные потери под ударами украинских FPV-дронов.

"Следует ожидать, что с появлением лиственного покрова противник будет пытаться проходить к нашим позициям по так называемой зеленке. Подразделения Сил обороны уже знают такую тактику и могут уже работать именно огневым поражением по противнику", – сказал Колесниченко.

Как писал OBOZ.UA:

– Согласно официальной статистике ГШ ВСУ, за минувшие сутки (18 марта) Силы обороны Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 520 захватчиков. Общие боевые потери РФ в живой силе (за все время полномасштабной войны) достигли 1 млн 284 тыс. 90 человек.

– Институт изучения войны (ISW) заявил, что ВС РФ активизировали использование дронов типа "Молния" на оперативной глубине до 50 км от линии соприкосновения, сделали ставку на перерезание украинской логистики и тестируют собственные альтернативы спутниковой связи Starlink.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!