Темпы будут ускоренными: в Spiegel рассказали, когда в Германии стартуют учения военных ВСУ управлению Leopard 2

В Германии хотят уже в середине следующей недели начать ускоренный курс обучения украинских военных на основном боевом танке Leopard 2. Обучение в турбо-режиме пройдет на военном полигоне "Мюнстер" в Нижней Саксонии, где часть украинских военных с конца января тренируется на БМП Marder.

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Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. По его данным, первые группы украинских военных вместе с военной техникой уже доставлены из Польши в Германию, другая часть прибывает прямо с передовой в районе города Бахмут.

"Бундесвер планирует своеобразный турбо-курс: буквально через шесть-восемь недель украинские военные должны научиться основам управления комплексной системой вооружения, а также научиться взаимодействию основных боевых танков Leopard и боевых машин пехоты Marder", – пишет Spiegel.

Издание отмечает, что обычно подготовка таких команд длится несколько лет, но, учитывая ситуацию в Украине, для воинов ВСУ делают исключение.

"Если все пойдет по плану, солдаты должны вернуться на передовую с основными боевыми танками Leopard до конца марта", – пишет немецкое издание.

Spiegel также напомнил, что с начала российской захватнической войны почти год назад около 1500 украинских солдат прошли обучение на таких системах вооружения, как зенитный комплекс Gepard и САУ Panzerhaubitze 2000, которые затем Германия доставила в Украину.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по результатам состоявшихся 20 января переговоров на авиабазе "Рамштайн" в Германии, 12 стран согласились поставить Киеву свыше 100 танков Leopard 2, как только Берлин позволит реэкспорт. В то же время Украина заявляла, что нуждается как минимум в нескольких сотнях таких танков.

А 31 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120-140 современных западных танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams в первой волне поставок. Также Киев рассчитывает на французские танки Leclerc, решения о передаче которых пока нет.

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