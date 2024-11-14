'Тесно сотрудничаем с МАГАТЭ': в МИД отреагировали на информацию о том, что Украина может сделать собственную ядерную бомбу

В Министерстве иностранных дел отреагировали на статью издания The Times, в которой говорится, что Украина может в течение нескольких месяцев сделать собственное простое ядерное оружие, если США остановят помощь. В ведомстве подчеркнули, что таких планов у Украины нет.

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Информацию СМИ прокомментировал спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий в соцсети Х в среду, 13 октября. Он отметил, что наше государство придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, добавил представитель МИД, Киев сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии, что делает невозможным использование ядерного оружия.

"Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что делает невозможным использование ядерных материалов в военных целях", – написал Тихий.

В материале The Times ссылаются на аналитическую записку, подготовленную для Министерства обороны Украины. В ней сказано, что Киев не имеет возможностей строить и эксплуатировать объекты, необходимые для обогащения урана. Однако страна могла бы использовать плутоний из отработанных топливных стержней – из 9 украинских ядерных реакторов. Его общий объем может достигать полтонны, этого достаточно для изготовления сотен тактических боеголовок.

Как сообщал OBOZ.UA:

– немецкое издание Bild ранее отмечало, что из-за российского полномасштабного вторжения в Украине рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. Для создания первой ядерной бомбы стране может потребоваться всего несколько недель.

– Эту информацию в Министерстве иностранных дел Украины назвали "инсинуациями неназванных источников издания Bild".

– В то же время президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не создает ядерное оружие. Он подчеркнул, что наш приоритет – вступление в НАТО.