Украина может создать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев – The Times

Украина якобы через за месяцев способна разработать элементарную ядерную бомбу на основе плутония. Такой сценарий возможен, если следующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет выделять стране военную помощь для борьбы с вторжением России.

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Об этом пишет издание The Times, ссылаясь на аналитическую записку, подготовленную для Министерства обороны Украины. Журналисты пишут, что у Украины нет возможностей строить и эксплуатировать объекты, необходимые для обогащения урана. Однако страна могла бы использовать плутоний из отработанных топливных стержней – из 9 украинских ядерных реакторов.

Аналогичная технология применялась для создания бомбы Fat Man, которая была сброшена на японский город Нагасаки в 1945 году во время Второй мировой войны.

Как отмечается, общий объем плутония из отработанного ядерного топлива собственных реакторов может достигать около полутонны. Такое количество может быть достаточным для создания сотен тактических боеголовок с мощностью в несколько килотонн.

"Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сконцентрированные военные, промышленные или логистические объекты", – пояснил Алексей Ежак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований Украины.

The Times утверждает, что документ, подготовленный Центром исследований армии, конверсии и разоружения, будет представлен на конференции с участием министров обороны и стратегических отраслей промышленности. Хотя правительство его не одобрило, оно создает правовую основу для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия из-за нарушения Россией Будапештского меморандума.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х опроверг такую информацию и подчеркнул, что Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и является полностью прозрачной для ее мониторинга, что делает невозможным использование ядерных материалов в военных целях", - написал Тихий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ранее издание Bild заявило, что из-за войны с Россией Украина серьезно рассматривает возможность восстановления своих запасов ядерного оружия. Для создания первой ядерной бомбы стране может потребоваться всего несколько недель.

– Эту информацию в МИДе назвали "инсинуациями неназванных источников издания Bild".

– В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не создает ядерное оружие. Он отметил, что наш приоритет – вступление в НАТО.