Прорыв границы в Курской области демонстрирует слабость России и недействительность красных линий кремлевского диктатора Владимира Путина. Это показывает, что Россия не так сильна, как некоторые считают.

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Такое заявление сделала Эксперт по Украине и научная сотрудница Королевского колледжа Лондона Джейд МакГлинн. Об этом пишет The Guardian.

МакГлинн отметила, что хотя она несколько озадачена военной стратегией якобы ВСУ во время операции на территории России, политическая стратегия оказалась чрезвычайно успешной. По ее словам, эта операция подрывает авторитет России и показывает ее слабость перед международным сообществом.

По информации The Guardian, Россия может отомстить Западу за это вторжение. Это стало причиной решения президента США Джо Байдена и других западных лидеров ограничить использование западного оружия, таких как истребители F-16, внутри границ Украины.

Пока подтверждений использования западного оружия в наступлении на Курскую область нет, хотя Россия заявляла об использовании Украиной бронетехники Stryker и Bradley.

Стоит отметить, что украинские власти официально пока не комментировали наступление на Курщину РФ.

Напомним, российские пропагандисты пожаловались, что украинские силы успешно применяют новые и инновационные тактики и технологические возможности во время операций в Курской области РФ. Они предоставили подробности, но подтвердить или опровергнуть их невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время аналитики ISW оценивают, что Кремль почти наверняка будет пытаться вернуть территорию в Курской области, которую "захватили" украинские войска. Отмечается, что российское военное командование имеет ряд возможных курсов действий для ответа на украинскую операцию.

В Кремле были слишком ошеломлены масштабной операцией украинской армии на территории Курской области, поэтому смогли дать "методичку" своим пропагандистам только через три дня после начала событий. За это время у диктатора Владимира Путина придумали только разнарядку пропагандистам и лояльным к Кремлю СМИ сравнивать наступление на Курскую область с Курской битвой во Второй мировой войне.

Оппозиционные росСМИ сообщили, что украинские военные во время операции в Курской области РФ в сутки прорвали сразу две линии фортификационных сооружений. Третьей линии на границе вообще не было, а первые две власти строили 2,5 года и потратили на это 15 миллиардов рублей.

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