Точно в цель: ВСУ устроили оккупантам мощную ''бавовну'' в блиндаже. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают наносить масштабные потери путинской армии, очищая нашу землю от оккупантов. Наши защитники из 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола устроили захватчикам мощную "бавовну".

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Российских военных накрыли прямо в блиндаже. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины. (чтобы его посмотреть, досскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как украинские защитники засекли позиции военных путинской армии, а затем нанесли масштабный удар. В результате обстрела огнем был накрыт полевой штаб захватчиков. Потери оккупантов уточняются.

Напомним, в США считают, что потери России в войне против Украины уже достигли потрясающих 188 тысяч человек. Кроме того, за 331-й день войны украинцы уничтожили или захватили более 2000 танков армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным Генштаба ВСУ на 21 января, общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 120 160 солдат армии России. Кроме российских солдат, защитники Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники, в том числе более 3 тысяч танков и более 6 тысяч боевых бронированных машин.

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