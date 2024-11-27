Только под давлением военных факторов: Фейгин усомнился, что Путин будет подстраиваться под мирный план Трампа

К инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа в конце января 2025 года его сценарий завершения войны должен быть полностью готов. И не факт, что этот план устроит российского диктатора Владимира Путина, жаждущего отмены санкций, запрета Украине вступать в НАТО и полной оккупации минимум четырех ныне частично оккупированных украинских областей.

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Так что нет гарантий, что, ознакомившись с предложениями Трампа, Путин резко передумает и откажется от своих требований, заставить его это может сделать только военное и военно-политическое давление. Такое мнение в интервью OBOZ.UA выразил российский правозащитник Марк Фейгин.

Он отметил, что Трамп и Путин совершенно не обязательно видят возможное завершение войны в Украине идентично.

"Это разные вещи – сценарий Трампа и сценарий Путина. Что касается плана Трампа, то он точно будет готов (до инаугурации. – Ред.). Ведь он обещал еще до инаугурации все решить. Пока мы видели план Вэнса, но не видели план самого Трампа. Но до инаугурации еще два месяца, и до этого времени, я думаю, он определится", – считает Фейгин.

В то же время Путин продолжает настаивать на сформулированных ранее ультимативных требованиях, включая отказ Украины от тех частей частично оккупированных областей Украины, где российских солдат сейчас нет или никогда и не было.

"Сценарий Кремля озвучивался – достижение целей "СВО". Путин много раз повторял эти пункты. Например, перед саммитом мира в Швейцарии он упоминал три условия: отмена санкций, запрет вступления Украины в НАТО и "освобождение" четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Другие требования по армии, демилитаризации и т.д. также остаются", – очертил требования Путина правозащитник.

Российский диктатор настолько стремится добиться выполнения своего ультиматума, что вряд ли согласится пересмотреть свои желания в соответствии с планом американского президента.

"Я не думаю, что Путин, даже узнав о плане Трампа, изменит эту позицию. Это может произойти только под давлением военных и некоторых военно-политических факторов. Пока их явно недостаточно. Как видим, разрешения союзников бить вглубь территории России тоже оказалось маловато", – подчеркнул Фейгин.

Напомним, ранее Фейгин предположил, сколько еще времени продержится экономика России в условиях войны.Он убежден, что экономическая ситуация еще не достигла дна, ситуация будет только ухудшаться.

Также сообщалось, что Фейгин объяснил, почему не стоит рассчитывать на протесты в России из-за рекордных потерь на фронте. Для россиян тяжелые потери на фронте, как оказалось, не имеют большого значения. К тому же окупантов мотивирует размер денежного довольствия в 2 тыс. долларов.