'Толока' или 'Маричка': эксперты определили, чем СБУ могла поразить Крымский мост, заложив 1100 кг взрывчатки под опору. Фото и видео

Во вторник, 3 июня, Служба безопасности Украины провела третью операцию, в ходе которой под водой были повреждены опоры Крымского моста. Вероятными средствами поражения могли стать морские дроны "Толока" или "Маричка", ведь Украина ранее проводила разработки данного вооружения.

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Об этом сообщает Defense Express. Хотя, как отмечает издание, упомянутые дроны являются не единственным возможным вариантом.

"Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано! Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна – 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии", – отметили в СБУ.

Подрыв был осуществлен на глубине около 10 метров, поэтому оценить реальное состояние опоры после инцидента возможно только с помощью водолазных работ, что в дальнейшем значительно усложнит ремонтные мероприятия. Не менее важным является вопрос о средстве поражения Крымского моста. Закладка более одной тонны взрывчатки (без учета корпуса) вряд ли могла быть осуществлена пловцами.

Итак, одним из наиболее вероятных вариантов является использование подводных дронов. Интересно, что о таких разработках давно не было слышно, несмотря на их перспективность. Можно вспомнить публично продемонстрированный дрон "Толока". Речь идет об анонсированных TLK 400 (длина 4-6 м, дальность 1200 км, масса боевой части до 500 кг) или даже TLK 1000 (длина 4-12 м, дальность 2000 км, полезная нагрузка 5000 кг).

В августе 2023 года были представлены испытания подводного дрона "Маричка". Это вооружение имеет длину шесть метров, диаметр один метр, дальность хода до 1000 км и способность нести более 1000 кг полезной нагрузки.

Стоит отметить, что все известные украинские проекты подводных дронов оснащены системами связи с оператором и спутниковой навигации. Для этого они могут иметь телескопическую мачту, как это заметно на одной из официальных фотографий "Марички".

Маршрут для морского подводного дрона к Крымскому мосту, с учетом обхода оккупированного Крыма на безопасном расстоянии, составляет около 650 км. Однако последние несколько километров являются объективно самыми сложными, поскольку необходимо учитывать возможное размещение оккупантами акустических сенсоров, а также точно пройти по фарватеру, не задев боновые заграждения.

Не исключено, что подводный дрон, если он был задействован, установили под днищем судна, направлявшегося в российский порт на Азовском море. Такой вариант решает вопрос запаса хода и автономности, а также проблему обхода акустического контроля. Однако это отличает его от пока известных украинских подводных дронов, ведь его задачей было бы преодолеть значительно меньшее расстояние.

Напомним, утром 3 июня СБУ провела масштабную спецоперацию, в результате которой Крымский мост был поврежден. Отмечается, что удар нанесли под водой, в результате чего были разрушены подводные опоры незаконной конструкции, которая соединяет оккупированный Крым с РФ.

OBOZ.UA собрал лучшие шутки о новых взрывах на Крымском мосту и спецоперации Службы безопасности Украины.

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