'Тотальный демонтаж!' Украинские пилоты БПЛА выявили логово врага возле Лимана и уничтожили его. Видео

Дроноводы спецотряда ВСУ SIGNUM на Лиманском направлении уничтожили с помощью дронов российскую минометную позицию. Вместе с оружием были уничтожены боекомплект и укрытие расчетов миномета.

Позиция российских минометчиков была уничтожена тремя ударами беспилотников. Кадры поражения опубликовали в официальных соцсетях спецотряда.

"Ни укрытия, ни миномета: тотальный демонтаж от SIGNUM. Пока один экипаж разбирал железо, другой – вычислил логово врага. Сначала выбили генератор, лишив оккупантов света и связи, а следующим вылетом залетели прямо внутрь укрытия", – говорится в сообщении.

Следующий удар беспилотника пришелся по позициям врага. Дроноводы SIGNUM успешно лишили россиян света и связи, выведя из строя генератор и попав во вражеское укрытие.

"Финальный аккорд – третий удар по позиции миномета. На этот раз цель – БК. Результат на видео: огонь полностью выжег российский след на этом участке", – гордятся своей работой военные.

Судя по опубликованным кадрам, украинским армейцам, вероятно, удалось нейтрализовать позицию расчетов советского 80-мм миномета "Поднос". Это оружие предназначается для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника для поддержки механизированных рот.

Оборона Донецкой области – последняя информация

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны заявили, что Вооруженные силы Украины имеют успехи на Покровском направлении. В частности, наши защитники продвинулись в тактическом районе Доброполья Донецкой области, а российские силы активизировались к востоку от вышеупомянутого населенного пункта.

Также Силы обороны Украины отбили попытку штурма населенного пункта Гришино и нанесли противнику существенные потери в технике и живой силе. Российская армия пыталась прорвать оборону с помощью трех единиц бронетехники.

Кроме того, недавно на Покровском направлении наши защитники взорвали мост, который активно использовали захватчики, а также точно уничтожили самоходный миномет "Нона", из которого стреляли российские десантники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что очередная группа российских захватчиков попыталась пройти вперед в направлении Лимана. Однако в полосе ответственности Третьего армейского корпуса их заметили и сразу атаковали воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате прорыв был сорван, группа обезврежена, а трое российских захватчиков взяты в плен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!