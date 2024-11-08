Трамп и Путин готовы поговорить друг с другом: чего ждать Украине

После победы на выборах новоизбранный президент США Дональд Трамп еще не общался с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако он не исключает, что подобный разговор состоится.

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"Я думаю, мы поговорим", – заявил Трамп в интервью NBC. По его словам, он уже пообщался с около 70 мировыми лидерами, в том числе президентом Украины Владимиром Зеленским, но подробностей их разговора не разглашал.

В то же время Путин на пресс-конференции на Валдайском форуме отметил, что не прочь провести разговор с Трампом, но пока не делает этого, поскольку "руководители западных государств раньше часто звонили ему, но потом прекратили". На этом же мероприятии российский диктатор поздравил Трампа с избранию и выразил готовность сотрудничать с любым американским президентом, избранным народом США. Также Путин отметил, что Трамп во время своего первого срока действовал осторожно и боялся "сделать лишний шаг", но проявил мужество после покушения на него прошлым летом.

Владимир Зеленский одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. В ночь на 7 ноября президент Украины сообщил, что "провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом, поздравил его с исторической и убедительной победой". Зеленский добавил, что они договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество, поскольку сильное лидерство США жизненно важно для мира.

Чего ждать Украине от Трампа?

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах в США 5 ноября, одержав 295 голосов избирателей при необходимых 270. Его соперница Камала Гаррис от Демократической партии признала поражение, а действующий президент Джо Байден пообещал мирно передать власть. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

На встрече, организованной Американской торговой палатой в Украине представители бизнеса, дипломаты, политики и эксперты обсудили результаты выборов в США. Их мнения по поводу возможного влияния президентства Трампа на Украину, войну и экономику, передает Радио Свобода.

"Трамп – самый непредсказуемый американский политик, которого я видел, и, думаю, это касается и многих поколений", – отмечает Питер Дикинсон, аналитик Atlantic Council и главный редактор Business Ukraine Magazine, на вопрос об ожиданиях от 47-го президента США для Украины.

По мнению Дикинсона, предусмотреть действия Трампа непросто, но он предполагает, что тот может стремиться заключить соглашение с Путиным по Украине. Важно лишь, как именно он к этому подготовится, отмечает аналитик.

"Если вы хотите заключить соглашение с таким человеком как Путин, вам нужно вести переговоры с сильной позиции. Поэтому я думаю, что первые месяцы его администрации будут периодом, когда он будет пытаться укрепить позиции Америки в Украине, а это по определению означает укрепление позиций Украины. Поэтому я надеюсь, что в первые месяцы 2025 мы увидим консолидацию и, возможно, расширение американской поддержки Украины, чтобы подготовить почву для того соглашения, которое Трамп планирует заключить с Путиным в будущем", – делится Питер Дикинсон.

Спрогнозировать политику Трампа по Украине сейчас непросто, однако Брайан Меффорд советует обратить внимание на его действия в прошлом. Аналитик Atlantic Council напоминает, что в 2016 году украинцев тоже беспокоили заявления Трампа. Однако, став президентом, он оказался решительнее предыдущей администрации.

Трамп ввел больше санкций против России, чем администрация Обамы, и предоставил летальное оружие, включая "Джавелины". Можно сказать, что он превзошел ожидания, и все были приятно удивлены его действиями в первом сроке.

"Потом, конечно, он не был у власти четыре года. Во время последней предвыборной кампании, а также после вторжения России в Украину и начала войны он делал некоторые заявления, которые, конечно же, беспокоят всех украинцев. Но вопрос в том, в какой степени это предвыборная риторика, ведь Байден был "за", а Трамп решил, что должен быть "против". И насколько он действительно в это не верит. Именно это мы узнаем в ближайшие недели и месяцы", – считает Брайан Меффорд.

Украина должна предоставить Трампу возможность продемонстрировать свою силу как лидера, считает аналитик Atlantic Council и главный редактор Business Ukraine Magazine Питер Дикинсон. Он считает, что украинцы должны подчеркивать, что война в Украине является главной геополитической проблемой современности, и именно поддержка Украины позволит Трампу укрепить свое влияние на мировой арене.

Однако условия завершения войны может определить только президент Владимир Зеленский, добавляет Дэниел Райс.

"Я надеюсь, что президент Трамп поддержит план победы президента Зеленского и что мы (США – ред.) будем предоставлять все больше и больше оружия, достаточно оружия для победы, а не только для удержания линии фронта", – делится Райс.

Сотрудник Atlantic Council Брайан Меффорд замечает, что в США решения не принимаются единолично президентом, и "один человек имеет лишь ограниченное влияние на весь процесс".

Большинство экспертов все же сходятся во мнении, что независимо от развития военной ситуации США и Европа будут продолжать экономически поддерживать Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор поздравил Трампа с победой на выборах в США. Несмотря на то, что, по его мнению, неизвестно, какими будут действия республиканца во время его второго президентства, Путин заявил, что готов вести с ним дискуссию и работать.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что не обсуждал с Дональдом Трампом никаких мирных инициатив для завершения войны с Россией. По его убеждению, новоизбранный президент США действительно хочет завершения войны и будет предлагать разные решения и взгляды. Однако Зеленский отметил, что скорейшее завершение войны может означать для Украины потери, на которые страна не согласится, ведь мир должен быть справедливым.

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