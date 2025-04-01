'Травмы оказались слишком тяжелыми': в больнице скончался мужчина, пострадавший в результате удара РФ по Днепру

В больнице не выдержало сердце жителя Днепра, получившего ранения в результате российского удара по городу 28 марта. Он стал пятой жертвой этого военного преступления страны-агрессора РФ.

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Мужчине было 68 лет. О потере сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Несколько дней медики боролись за жизнь 68-летнего мужчины. Но… Травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным… В общем та трагедия унесла пять жизней", – написал он.

Напомним, что вечером 28 марта Днепр и область оказались под массированной атакой ударных дронов РФ. Среди прочего, под поражение попал гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo, в городе возникли многочисленные пожары, потерпели значительные разрушения жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

По состоянию на субботу, в результате российского обстрела в облцентре погибли четверо гражданских, 25 человек пострадали.

Российские пропагандисты выдали очередной фейк о своем военном преступлении: утверждали, якобы армия РФ нанесла удар по "месту жительства иностранных наемников" в Днепре. Также оккупанты заявляли, что в результате обстрела ресторана Bartolomeo якобы погибли "десятеро офицеров НАТО".

В Центре противодействия дезинформации при СНБО подчеркнули, что, распространяя подобные фейки, российский агрессор пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок рассказали, что их родной дом в Днепре пострадал в результате российской атаки 28 марта. Знаменитые спортсменки у себя в Instagram опубликовали фотографии поврежденного здания.

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