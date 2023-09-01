Тревога в центре и на юге Украины: оккупанты запустили ракеты 'Калибр' с Черного моря

В центральных и южных регионах Украины утром 1 сентября была объявлена воздушная тревога. Украинские военные предупредили про возможные пуски российскими оккупантами крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря.

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Сигнал объявили около 4:20. В Воздушных силах ВСУ в Telegram призвали украинцев находиться в укрытиях из-за ракетной опасности.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря!" – говорится в сообщении.

Тревога была объявлена в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях.

Позже ракетная опасность была объявлена для Винницкой, Одесской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской областей.

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