15-16 июня в Швейцарии состоится Саммит мира, цель которого – создать широкую международную поддержку Украинской формулы мира, которая включает в себя полный вывод российских войск из Украины. Есть мнение, что во время мероприятия будут обсуждаться ключевые вопросы, включая возможные уступки со стороны Украины.

Однако, по мнению экспертов, времена, когда Украину уговаривали на что-либо, уже прошли. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Ну, знаете, те времена, когда нас на что-то уговаривали, мне кажется, уже закончились. И несмотря на то, что иногда там, за спиной, странный какой-то шепот, но это дело тех, кто шепчет, но не Украины. Мы уже вышли из той ситуации, когда слушали и брали под козырек то, что для кого-то было удобно, выгодно и не создавало проблем", – сказал он.

Сегодняшняя агрессия России, по мнению эксперта, не только проблема Украины, но и Запада. За последние 30 лет Запад не реагировал должным образом на действия России, и теперь нужно действовать более решительно. Он прогнозирует, что во время встречи в пятницу президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, обсудят необходимость более решительных действий, в частности разрешения на удары по российским военным объектам.

"Что будут обсуждать – это, я думаю, то, что нужно наконец-то прекратить бояться и надо давать разрешения бить по России сколько нужно и там, где это нужно. Иначе это будет напоминать бой боксеров, где один имеет право использовать все свои возможности, а другой боксирует с одной рукой", – объяснил Огрызко

Он добавил, что в США республиканцы давят на Байдена, призывая к большей свободе действий для Украины в защите от агрессора. Это означает нанесение ударов по российским аэродромам, запасам техники и топлива.

Другой важной темой, по словам эксперта, будет подготовка к Саммиту мира в Швейцарии, где США окажут мощную политическую поддержку Украине. Хотя резолюция саммита может иметь общие положения, важнее будут конкретные действия украинских военных, которые будут принуждать Россию к капитуляции.

На саммит были приглашены представители большинства стран, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Даже если не все страны приедут, важно показать, что большинство мира поддерживает Украину. Технические группы будут работать над деталями, а Вооруженные силы Украины продолжат успешные действия против агрессора.

"Забегая вперед, скажу, что, даже если будут определены какие-либо конкретные темы, Россия на них не согласится до тех пор, пока ее не заставят. А средством принуждения будут не резолюции саммита, а успешные действия украинских военных. Это, собственно, то, что мы должны понимать, не строить себе розовые замки и иллюзии", – сказал Огрызко.

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается сорвать предстоящий Саммит мира, а его давление может оказать определенное влияние, особенно на страны, зависящие от Китая, и страны Африки. Свидетельством тому являются последние визиты Лаврова в несколько африканских стран.

"Сейчас весь интернет обсуждает его награждение орденом жеребца Буркина-Фасо. Не знаю, было ли это сделано специально, так ли произошло, но пикантная такая деталька. Он ездит по Африке, агитирует, угрожает, обещает и так далее", – сказал эксперт.

Однако многие страны понимают, что без Украины они будут голодать. Таким образом, они заинтересованы в том, чтобы Украина развивалась и могла поставлять им зерно для выживания.

И это читается прямо, что бы там Лавров или Путин ни говорили. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы Украина все же была в состоянии нормально развиваться и торговать своим зерном, чтобы люди в той же Африке могли выжить. Потому я думаю, что попытки со стороны России, безусловно, есть. Сейчас они вышли на максимум, сейчас работают по всем параметрам и по линии всех возможных спецслужб, и по линии МИД России, и пропагандисты, и политики. Все, что только можно, сейчас задействуют", – сказал Огрызко.

Несмотря на это, резолюции и обсуждения могут оказать ограниченное влияние на практике. Следовательно, хотя формальные решения на саммите могут иметь свои пределы, важно, что большинство стран мира отозвалось на украинскую инициативу. Сейчас главная задача – это сохранить поддержку и постепенно реализовать ее в разных аспектах.

"Резолюции обладают эдаким, знаете, свойством быть написанными на бумаге, но далеко не всегда реализованными на практике. Что-то можно написать, что-то можно не написать. В этом счете никто никогда и никого не сможет заставить делать какие-нибудь вещи. Китай предложит свой план. […] Но от этого ровным счетом ничего не изменится. Нам главное, что соберется подавляющее большинство стран мира. Нам главное, что они отозвались на украинскую инициативу. А там дальше, так или иначе, все это будет формализоваться в каких-то рабочих группах. А вы знаете, что эти черти прячутся в деталях. Поэтому сейчас я бы на это обращал малейшее внимание. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы там были исключительно украинские формирования, но такого в жизни никогда не было", – резюмировал он.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на Глобальном саммите мира в Швейцарии будут подниматься вопросы возвращения детей в Украину и обеспечения продовольственной безопасности. Единственная страна, которую можно обвинять в подобных нарушениях, – государство-террорист Россия.

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