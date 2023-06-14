'Трудно принять и поверить': в боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской. Фото

В боях за Украину отдал жизнь научный сотрудник Национального заповедника "София Киевская" Денис Борисов. Он погиб 9 июня в результате разрыва вражеского снаряда.

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О гибели воина сообщили его коллеги. В посвященной Герою публикации они отметили, что талантливого ученого впереди ожидало множество открытий и достижений, но все перечеркнула развязанная Россией война.

"Наш коллега, научный сотрудник заповедника Денис Борисов, защищавший Украину в рядах ВСУ, погиб в результате артиллерийского обстрела. Жгучая боль и горькая грусть. Трудно принять и поверить", – отметили сотрудники Национального заповедника "София Киевская".

Они отметили, что Денис Борисов мог совершить немало научных достижений. Однако все перечеркнула развязанная Россией война.

"Денис был искренним, доброжелательным, ответственным, множество открытий и достижений ждали бы его, если бы не жестокая война… Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Герои не умирают, Денис, они остаются в наших сердцах! Вечная память и слава!" – подчеркнули сотрудники Героя.

Денис Борисов был выпускником кафедры археологии Киево-Могилянской академии. После начала полномасштабного вторжения он отправился защищать родную землю в рядах Вооруженных сил Украины. У воина осталась молодая жена: деток у супругов еще не было.

"Какой он искренний, добрый, приветливый! Занимался изучением истории жизни и быта обитателей Дома митрополита Софийского монастыря. Нашел интересные свидетельства, участвовал в научных форумах, в обустройстве Дома митрополита, проводил экскурсии, читал лекции, устраивал выставки. Накануне вызова Дениса в военкомат его назначили руководителем музея "Кирилловская церковь". Молодой, упорный активно, с воодушевлением взялся за работу в новой для него ячейке Софийского заповедника. Однако Родина призвала встать на ее защиту, и он пошел. Ужасно, что гибнут наши мужчины, а когда гибнут такие молодые, которые должны для Украины сделать много хорошего, научного, настоящего, – это горько, это недопустимо, это трагично. Имел симпатичную супругу, но потомков, к сожалению, не оставил... Помним!" – пишет в комментариях к сообщению о гибели Борисова его коллега Ирина Марголина.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб 20-летний защитник из Харьковской области. Младший сержант Виктор Толстый мечтал поднять над Крымом украинский флаг.

Погиб воин во время выполнения боевого задания в результате авиаудара в Запорожской области.

Также сообщалось, что в Ривне простились с командиром, погибшим в боях в Донецкой области. 40-летний Юрий Ледяев получил смертельные ранения во время штурма вражеских позиций вблизи населенного пункта Пивничное.