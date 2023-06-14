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"Трудно принять и поверить": в боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской. Фото

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
4,8 т.
'Трудно принять и поверить': в боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской. Фото

В боях за Украину отдал жизнь научный сотрудник Национального заповедника "София Киевская" Денис Борисов. Он погиб 9 июня в результате разрыва вражеского снаряда.

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О гибели воина сообщили его коллеги. В посвященной Герою публикации они отметили, что талантливого ученого впереди ожидало множество открытий и достижений, но все перечеркнула развязанная Россией война.

"Трудно принять и поверить": в боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской. Фото

"Наш коллега, научный сотрудник заповедника Денис Борисов, защищавший Украину в рядах ВСУ, погиб в результате артиллерийского обстрела. Жгучая боль и горькая грусть. Трудно принять и поверить", – отметили сотрудники Национального заповедника "София Киевская".

"Трудно принять и поверить": в боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской. Фото
"Трудно принять и поверить": в боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской. Фото
"Трудно принять и поверить": в боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской. Фото
"Трудно принять и поверить": в боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской. Фото

Они отметили, что Денис Борисов мог совершить немало научных достижений. Однако все перечеркнула развязанная Россией война.

"Денис был искренним, доброжелательным, ответственным, множество открытий и достижений ждали бы его, если бы не жестокая война… Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Герои не умирают, Денис, они остаются в наших сердцах! Вечная память и слава!" – подчеркнули сотрудники Героя.

Денис Борисов был выпускником кафедры археологии Киево-Могилянской академии. После начала полномасштабного вторжения он отправился защищать родную землю в рядах Вооруженных сил Украины. У воина осталась молодая жена: деток у супругов еще не было.

"Трудно принять и поверить": в боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской. Фото
"Трудно принять и поверить": в боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской. Фото

"Какой он искренний, добрый, приветливый! Занимался изучением истории жизни и быта обитателей Дома митрополита Софийского монастыря. Нашел интересные свидетельства, участвовал в научных форумах, в обустройстве Дома митрополита, проводил экскурсии, читал лекции, устраивал выставки. Накануне вызова Дениса в военкомат его назначили руководителем музея "Кирилловская церковь". Молодой, упорный активно, с воодушевлением взялся за работу в новой для него ячейке Софийского заповедника. Однако Родина призвала встать на ее защиту, и он пошел. Ужасно, что гибнут наши мужчины, а когда гибнут такие молодые, которые должны для Украины сделать много хорошего, научного, настоящего, – это горько, это недопустимо, это трагично. Имел симпатичную супругу, но потомков, к сожалению, не оставил... Помним!" – пишет в комментариях к сообщению о гибели Борисова его коллега Ирина Марголина.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб 20-летний защитник из Харьковской области. Младший сержант Виктор Толстый мечтал поднять над Крымом украинский флаг.

Погиб воин во время выполнения боевого задания в результате авиаудара в Запорожской области.

Также сообщалось, что в Ривне простились с командиром, погибшим в боях в Донецкой области. 40-летний Юрий Ледяев получил смертельные ранения во время штурма вражеских позиций вблизи населенного пункта Пивничное.

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