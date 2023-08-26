Трюдо: союзники готовы, что война может длиться долго и продолжат поддерживать Украину

Лидеры стран G7 понимают, что война, начатая Россией на территории Украины, может затянуться надолго. Однако страны-партнеры готовы дальше оказывать поддержку Киеву настолько долго, насколько это будет необходимо.

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Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью Bloomberg. Относительно украинского контрнаступления премьер сказал, что лидеры стран G7 ожидали, что этот процесс будет длительным.

"Мы всегда знали, что это будет длительный процесс", – ответил Трюдо на вопрос о контрнаступлении Украины.

Он отметил, что обсуждение ситуации в Украине среди лидеров G7 и НАТО свидетельствует о том, что партнеры готовы к возможности затягивания войны.

"Потому что мы не можем и не должны позволить России победить", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины находятся на пороге прорыва фронта. В то же время природу нынешней войны по сложности сравнима разве что с Курской битвой – главным боем Второй мировой войны между Германией и Советским Союзом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на упреки некоторых аналитиков о том, что ключевые направления контрнаступления можно было бы усилить за счет удерживающих ныне Донбасс сил. Такой шаг, уверен глава государства, стал бы катастрофой для Украины и именно об этом, очевидно, только и мечтают в Кремле.

Также Соединенные Штаты приступят к обучению украинских летчиков на истребителях F-16 на своей территории. Инициатива предусматривает, что в начале этого обучения пилоты будут осваивать английский язык в Техасе, а затем отправятся на многомесячное обучение на базу в Аризоне.

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