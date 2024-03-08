'Цель Путина – не территории': Зеленский объяснил, что стоит за риторикой Кремля относительно Крыма и Донбасса

Президент РФ Владимир Путин в действительности не стремится к захвату отдельных территорий Украины. Его цель – полное подчинение украинского государства и присоединение всех украинских земель к стране-агрессору. Политический план оккупации, когда в Верховной Раде действовала партия Путина, провалился, и диктатор начал военную.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущему ток-шоу Porta a Porta Бруно Веспи. Видео разговора было опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства 8 марта.

В частности он отметил, что пауза в войне, так называемый замороженный конфликт, будет играть на руку Путину, поскольку он использует ее для наращивания ресурсов и последующей войны против Украины.

По его словам, удары по гражданским объектам, запугивание ракетами мирного населения Украины, публичные высказывания официальных лиц РФ – "все эти месседжи говорят о том, что они не выполнили задачу и они будут продолжать миссию".

"Дальше они оправдывают Гитлера, приводят примеры с Польшей, что она раздражала Гитлера, поэтому он напал. Проводят такую параллель якобы Украины и России. И все эти месседжи говорят о том, что его цель – не отдельные территории. Его цель – вся Украина", – сказал президент.

Зеленский добавил, что никто не несет ответственности за выполнение Россией тех или иных обещаний, по крайней мере, пока Путин является президентом.

"Мы уверены, что Путин не заинтересован просто в какой-то территории: городе, селе или Крыму и Донбассе. Он заинтересован в полном разрушении Украины, присоединении всех этих земель независимой Украины к России. И он такие вещи делает либо силой с оружием, либо политически – то, что он сделал в Беларуси, без жертв и без крови, это пока что", – заявил он.

Глава украинского государства рассказал, что Кремль полностью управляет и силовым блоком, и войсками на территории Белоруссии. Доказательством тому является и атака с беларуской территории в первую же ночь полномасштабного вторжения.

"То есть это дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси. В Украине он дипломатически или политически не смог этого сделать. В парламенте была его партия, вторая по размеру, и он полностью влиял на это и искал возможности влиять на парламент внутри страны. И после того как провалился его план политический, парламентский, он начал оккупацию военную. Поэтому плана по Крыму или Донбассу у него никакого нет. Это просто риторика. У него план лишить Украину независимости", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в интервью Бруно Веспи Зеленский также рассказал об атаке РФ на Одессу, когда он находится там на встрече с премьером Греции. По словам президента, баллистическая ракета ударила в 300-400 от них.

В пятницу, 8 марта, Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где у него запланированы переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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