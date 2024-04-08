'Цена будет гораздо больше': Британия и Франция указали на риски в случае поражения Украины и призвали больше помогать Киеву

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и его французский коллега Стефан Сежурне совместно призвали союзников приложить больше усилий для обеспечения победы Украины в войне с Россией. Иначе, по их словам, цена отпора кремлевскому диктатору Владимиру Путину будет гораздо больше.

Об этом говорится в совместной колонке Кэмерон и Сежурное для The Telegraph. Они подчеркнули, что Великобритания и Франция понимают, насколько важно, чтобы Украина одержала победу в этой войне против России.

"Если Украина проиграет, мы все проигрываем. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет гораздо больше, чем цена отпора Путину", – отметили министры.

Главы МИД заявили, что мир будет наблюдать и будет судить их, если они потерпят поражение.

В колонке говорится, что Великобритания и Франция гордятся поддержкой, которую уже предоставили Украине от беспрецедентных санкций до скоординированных поставок первых ракетных систем большой дальности. Буквально в прошлом месяце первые украинские пилоты закончили обучение в Королевских ВВС и начали обучение в Армии авиации и космического пространства в рамках программы по наращиванию способности Украины руководить современными истребителями F-16.

"Но, как обсуждалось на Парижской конференции в феврале, мы должны сделать еще больше, чтобы победить Россию", – подчеркнули Кэмерон и Сежурне.

Напомним, оккупационные войска России, вероятно, продолжают готовиться к новому наступлению, которое ожидается в конце весны и начале лета этого года. Хотя он не будет крупномасштабным, как в начале вторжения зимой 2022, военные эксперты считают, что Украина столкнется с трудностями в его отражении из-за задержки военной помощи Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW подчеркнули, что длительные задержки помощи США в сфере безопасности все больше влияют на возможности Украины защищать свое воздушное пространство и позиции на фронте. Сегодня Силам обороны необходимы системы ПВО для эффективного отражения российских воздушных атак, а также техника и снаряды для реагирования на рост темпов вражеских штурмов, особенно на востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!