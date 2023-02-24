"Цена очень высока, но мы уничтожим врага": украинцы показали невероятное мужество за год большой войны

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 г. разделило жизни миллионов украинцев на "до" и "после", однако несмотря на трудности, боль и горе, причиненные оккупантами, мы держимся. И не просто держимся, а даем достойный отпор врагу. За этот тяжелый год и военные, и гражданские показали невероятные примеры мужества и стойкости, которыми поразили весь мир.

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Подробнее о том, как прошел год полномасштабной войны, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Вера в нас окрыляет!"

Спустя год с начала полномасштабного вторжения вера украинцев в победу составляет 95%, тогда как еще в январе прошлого года было 56%. А уровень доверия к Вооруженным силам Украины достиг рекордных 97%. Таковы данные последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

Главная же эмоция, которую испытывают респонденты, думая об Украине – гордость. В результате полномасштабного вторжения и героического сопротивления украинского народа этот показатель вырос более чем вдвое – с 34 до 75%. Гордиться нам действительно есть чем – и на первом месте заслуженно находятся наши защитники.

Они ежедневно совершают самые настоящие подвиги, многие – без права на славу. Только спустя время, после победы над российскими оккупантами, можно будет назвать имена наших Героев, которые сегодня служат в специальных подразделениях.

Многие из них выходцы из разведки и спецслужб, какое-то время жили довольно обыденной жизнью. Сильные, успешные, сложившиеся, среди них есть и владельцы собственного бизнеса – все как один понимали, что снова придется отправиться на войну.

Собеседник OBOZREVATEL Oлег С. – один из них. 24 февраля 2022 года стало, по его собственному признанию, "возвращением в родную стихию".

"На тот момент мне уже исполнилось 49 – не мальчик. Но физическую форму поддерживал, занимался, постоянно тренировался с оружием – так что дам фору 25-летнему (смеется. – Ред.). Я понимал, что будет большая война, это было только вопросом времени. С каждым днем февраля напряжение нарастало, а у меня в коридоре уже был собран рюкзак. Жена знала, что я пойду – не пыталась отговаривать, хотя за последние три года привыкла, что я рядом. Мы заранее обсудили, что будем делать, потому когда 24-го утром нас разбудил обстрел, стали действовать по плану. Жену с детьми посадил в машину и отправил к родне на запад, сам же отправился по месту службы. Там меня уже ждали (улыбается. – Ред.)", – рассказал военнослужащий одного из подразделений специального назначения.

За год полномасштабной войны он уже успел поработать на нескольких горячих направлениях – в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях. Сейчас находится в районе Бахмута.

"Неправильно будет сказать, что сегодня тут – самые лучшие. Каждый наш воин на вес золота, где бы он ни находился. Но тут, в боях за Бахмут, я встретил много знакомых, в том числе среди смежников – это специалисты высочайшего класса", – поделился Олег.

По его словам, все они "колоссально мотивированы": "Русские зря надеялись поставить нас на колени – это их главная ошибка. Тут наш дом, наша земля, наши люди. А помощь всех украинцев, вера в нас – окрыляет! Да, цена очень высока, но мы уничтожим врага", – говорит воин.

Боль о павших в боях за Украину не оставит нас никогда, а подвиги наших защитников невозможно оценить. И нет сомнений, что Россия обязательно ответит за все военные преступления.

"Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире"

Неимоверная сила духа украинцев, не только военных, но и гражданских, которые с голыми руками шли на российские танки, поразила весь мир. Осознать, что такая безумная, бесчеловечная война происходит в ХХІ веке – и не где-то там, на задворках мира, а в Европе, – действительно было трудно.

Мировые СМИ молниеносно облетали фото и видео с улиц наших городов: переполненные вокзалы и эвакуация в безопасные места, раздача оружия гражданским и приготовление ими коктейлей Молотова, спасение людей под обстрелами, митинги в уже оккупированных населенных пунктах, во время которых украинцы бесстрашно пели гимн и поднимали сине-желтые флаги…

А флаги украинцы с риском для жизни бережно хранили в квартирах и домах в том же оккупированном Херсоне – и в день освобождения вышли с ними на улицы встречать ВСУ.

Миллионы новостей, сообщений в социальных сетях, комментариев в поддержку Украины с каждым днем добавляли нам сил. Наверное, в тот момент мы осознали, что не одни. А еще украинцы, в свою очередь, дали миру тоже очень важное.

Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри, которая в первые дни полномасштабной войны присоединилась к огромному числу западных звезд, осудивших Россию, очень четко это подметила.

"Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире, и я в их числе. Объединенные как один, чтобы сопротивляться порабощению со стороны России любыми необходимыми средствами, их живой, дышащий пример является глубоким тревожным сигналом для всех нас: мы не должны воспринимать нашу демократию как нечто само собой разумеющееся… То, что мы наблюдаем в Украине, и реакция мира на это – это то, что мы можем сделать, когда мы объединяемся, когда мы позволяем себе представить, что может чувствовать другой. Мы являемся свидетелями чего-то действительно мощного, и это может быть светом под огнем, который нам нужен, чтобы сражаться друг за друга, а не сражаться друг с другом. Помнить, что наша демократия – это то, над чем мы должны работать и за что бороться каждый день", – написала Опра 3 марта 2022 года на своей странице в Instagram.

Многие думали, что к этому времени Украина уже падет, однако сила духа миллионов украинцев и единение нации сделали невозможное: мы не только сломали планы Кремля на "Киев за три дня", но и стали гнать российскую нечисть из нашего дома.

Когда закончится война, сегодня точно не скажет никто, однако в том, что Россия потерпит поражение, украинцы не сомневаются.

О главных победах Украины за год полномасштабной войны можно прочитать тут.