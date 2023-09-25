Цветущий город превратился в руины: в сети показали, что сделали с Бахмутом оккупанты. Видео

Российские оккупационные войска стерли с лица земли целый ряд мирных украинских городов. Когда-то цветущий Бахмут захватчики превратили в руины.

В сети показали, как этот город выглядит сейчас. Видео, снятые до войны и 24 сентября 2023 года, обнародовали Telegram-каналы. (чтобы их просмотреть, доскролльте до конца страницы).

Российские оккупационные войска, не имея успехов на поле боя, в привычной для себя манере прибегают к уничтожению гражданской инфраструктуры. Среди городов, уничтоженных путинской армией, оказался и Бахмут – когда-то процветающий европейский городок.

До войны в городе развевались украинские флаги, а улочки были заполнены людьми, всюду раздавался детский смех.

Видео дня

Сейчас же Бахмут похож на какие-то декорации к фильмам ужаса. Дома и другие постройки в городе изуродованы и уничтожены. Такая же ситуация и с транспортными средствами. Улицы города пусты, а на них сотни воронок от российских снарядов.

Как накануне заявил украинский лидер Владимир Зеленский, командование Сил обороны Украины имеет подробный план по освобождению Бахмута и еще двух городов. О каких городах идет речь, президент не сказал.

Как сообщал OBOZREVATEL, на восточном направлении фронта в Украине продолжаются тяжелые бои с врагом. На Бахмутском направлении украинским воинам за сутки удалось ликвидировать более двухсот военных России.

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