Турция поддержала предоставление оружия Украине, но выступила против прямого участия НАТО в войне

В Турции отреагировали на разрешение союзников Украины бить по территории России предоставленным оружием. Анкара выступила против прямого участия НАТО в войне, поскольку это может привести к региональному расширению конфликта и еще большим кризисам.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после неформальной встречи глав МИД стран Североатлантического Альянса в Праге. Его цитирует издание Le Monde.

По словам Фидана, Турция поддерживает продление помощи Украине для обеспечения ее территориальной целостности и освобождения территорий. Но это одно, а участие НАТО в этой войне совсем другое.

В Турции убеждены, что "между этими двумя вещами должен сохраняться баланс как со стороны стран-членов, так и со стороны НАТО", подчеркнул Хакан Фидан.

"Мы поддерживаем продолжение помощи Украине и способность Украины сдерживать агрессию, но мы не хотим, чтобы НАТО участвовало в этой войне", – подчеркнул министр иностранных дел Турции.

Он также выразил опасение, что разрешение НАТО Украине наносить удары западным оружием по территории России может повлечь за собой расширение конфликта.

Напомним, что на сегодняшний день Украине разрешили бить своим оружием по территории России целый ряд стран: Великобритания, Франция, Швеция, Польша, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония, Чехия и Финляндия.

А 31 мая стало известно, что США и Германия разрешили Украине наносить ограниченные удары по РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

США разрешили Украине применять американское оружие для ударов по российским силам в приграничные РФ, граничащее с Харьковской областью. Однако разрешение касается не всех видов вооружений, которые Штаты передают нашему государству. В частности, на дальнобойные ракеты ATACMS предоставленное разрешение не распространяется.

Вскоре после того, как стало известно об изменении позиции Вашингтона, об аналогичном решении сообщили и в правительстве Германии. Однако это касается только российской территории, граничащей с Харьковской областью нашей страны.