Тяжелая боевая техника даст Киеву военное преимущество над Россией, но союзники Украины до сих пор спорят о танках – FT

Тяжелые боевые танки, которые западные партнеры пока что сомневаются передавать Украине, помогли бы украинской армии получить военное преимущество над Россией. Это вооружение необходимо Киеву для отвоевания собственных территорий, захваченных РФ.

Видео дня

Однако западные страны до сих пор спорят о том передавать ли такую технику ВСУ. На Западе аргументируют это тем, что страна-агрессор Россия якобы может принять этот шаг, как эскалацию, которая может втянуть НАТО в войну. Об этом говорится в материале Financial Times, опубликованном в пятницу, 20 января.

В этот день в Германии состоялось восьмое заседание контактной группы по военной помощи Украине в формате "Рамштайн". Договориться о поставках ВСУ боевых танков, в частности Leopard 2, о которых просила Украина, на этой встрече не удалось.

Как пишет издание, решение стран об этой технике помогло бы Украине "выйти из тупика и отвоевать свои территории у России".

"Западные танки, такие как американские Abrams, британские Challenger 2 или немецкие Leopard дадут украинской армии дополнительную огневую мощь для прорыва российских оборонительных рубежей и перехвата военной инициативы до того, как это сделает Москва. Они также понадобятся для защиты украинских позиций от возможного возобновления российского наступления", – говорится в материале.

Тяжелые танки, как пишут журналисты, являются важнейшим элементом так называемого общевойскового маневра – мобильных операций с участием пехоты и артиллерии по захвату территории. Более того, западные танки дадут Украине преимущество перед российскими, потому что у них более мощная броня, более точная пушка и более совершенные системы управления и навигации, например, которые позволяют вести боевые действия ночью.

Издание также объяснило, почему украинские власти просят у западных партнеров именно немецкие Leopard. Дело в том, что эта техника, как считают военные эксперты, имеет преимущество над Challenger 2 (которые Великобритания все же пообещала передать Украине), и даже над Abrams американского производства.

"Он легче и проще заправляется, чем Abrams, и считается более надежным, чем Challenger", – отметили журналисты, добавив, что решающим преимуществом есть его доступность.

По данным Международного института стратегических исследований, в Европе есть 13 армий, на вооружении которых есть около 2 тысяч танков Leopard. Не ясно, сколько из них находится в боевой готовности, а сколько нуждается в ремонте. Но в любом случае, даже часть от этого количества, помогла бы Украине победить РФ на поле боя.

Издание добавило, что Германия воздержалась от отправки Украине Leopard, учитывая риск того, что Россия воспримет этот шаг, как эскалацию, после чего Североатлантический Альянс якобы может быть втянуть в войну. А для того, чтобы танки немецкого производства передавали Украине другие страны, требуется одобрение Берлина.

"У Украины есть свой парк танков советских времен, кроме того, более 500 танков было захвачено украинскими военными у россиян с начала полномасштабного вторжения. Также ВСУ получили около 240 танков Т-72 из Польши и Чехии, однако украинская армия также может терять эту военную технику во время боев с российскими войсками", – добавили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января, день, когда состоялась восьмая встреча в формате "Рамштайн" президент Украины Владимир Зеленский назвал днем оборонных новостей для нашей страны. Однако, как подчеркнул глава государства, за танки придется еще побороться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!