У Кремля был план, но получить ''эффект'' не удалось: в ISW объяснили, почему РФ устроила атаку с ''Кинжалами'' на Украину

Россия 9 марта нанесли крупнейший ракетный удар по Украине в 2023 году, вероятно, только для достижения целей кремлевской пропаганды. Несмотря на новые разрушения и жертвы, она не подорвет волю украинцев к борьбе против агрессора.

Также данная атака никак не улучшат позиции вражеских российских войск на передовой. Такую уверенность высказали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По данным украинского Генштаба, в течение четверга оккупанты нанесли удар по критически важной инфраструктуре Украины, совершив 84 пуска ракет различного базирования. В частности, они выпустили 28 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 20 "Калибров", шесть противокорабельных Х-22, столько же гиперзвуковых Х-47 "Кинжал", а также две сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31П, шесть управляемых Х-59 и не менее 13 с зенитно-ракетных комплексов С-300.

Российские силы также атаковали Украину с помощью восьми беспилотников Shahed-136 иранского производства, которые, по мнению украинских официальных лиц, стремились отвлечь внимание систем ПВО перед ракетными ударами.

Защитники украинского неба сбили 34 из 48 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555, а также четыре дрона-камикадзе "Шахед-136". А все восемь российских ракет Х-31П и Х-59 не достигли намеченных целей.

Представитель Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что у Сил обороны не было возможности сбить некоторые российские ракеты, вероятно, имея в виду "Кинжал" и С-300. Тем временем министерство обороны государства-террориста РФ заявило, якобы "высокоточные ракетные удары большой дальности с воздуха, моря и наземного базирования" по украинской военной инфраструктуре, военно-промышленным комплексам и энергетической инфраструктуре, поддерживающей ВСУ, были "возмездием за теракты", как считают пропагандисты, "с вторжением" в Брянскую область 2 марта.

"Украинские официальные лица, российские блогеры и кадры из социальных сетей указывают на то, что Россия подавляющим большинством атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Российские ракетные удары в очередной раз были нацелены на украинскую энергетическую инфраструктуру, но в очередной раз не достигли постоянной цели РФ по уничтожению украинских энергоблоков. Они поразили восемь энергетических объектов, что привело к отключению электроэнергии в некоторых районах страны. По предварительным данным, российские войска могли использовать ракеты "Кинжал" для нанесения удара по неустановленной инфраструктуре", – отметили в ISW.

Там добавили, что российские пропагандисты распространяли кадры и репортажи о последствиях ударов по объектам энергетики в Киеве, Днепре, Виннице, Одессе, Кировограде, Харькове и других городах. Но аналитики Института продолжают считать, что эти ракетные удары не подорвут волю Украины и не улучшат позиции России на передовой.

"Кремль, вероятно, преднамеренно запустил ракеты, которые украинская система ПВО не может перехватить, чтобы добиться результатов в российском информационном пространстве, несмотря на сокращение запасов таких ракет", – предположили в ISW.

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, у России есть до 50 ракет "Кинжал" и она использовала некоторые ракеты, которые не может заменить. Аналитики же считают, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, использовал эти скудные ракеты в безрезультатных атаках, чтобы успокоить провоенные и ультранационалистические круги в РФ, которые подавляющим большинством призвали его "отомстить за инцидент в Брянской области 2 марта".

Российские блогеры и пропагандисты также критикуют ракетную кампанию за то, что она не смогла заставить Украину "замерзнуть" зимой в конце февраля и начале марта перед весенним сезоном.

На этом фоне, предполагают в ISW, Путин, вероятно, попытался компенсировать эти нарративы еще одной ракетной атакой, подобной той, которую Россия провела осенью 2022 года, используя современные ракеты, чтобы гарантировать некоторый ущерб Украине.

"Однако российские блогеры не поддержали удары 9 марта, отметив, что Кремлю необходимо коренным образом изменить свой подход к нацеливанию, учитывая, что Украина приспособилась к установленной схеме атак на свою энергетическую инфраструктуру", – подытожили в Институте.

Как сообщал OBOZREVATEL, на самом деле фанаты Кремля порадовались новой волне ракетных ударов РФ по Украине, совершенной ночью 9 марта. Сторонники путинской войны заявили, что такие атаки должны происходить каждую ночь, ракеты были выпущены "слишком мало", а отдельные персонажи требовали "стереть всех украинцев в порошок".

