У Макрона уточнили, может ли Украина бить французским оружием по Кремлю

Украина имеет право использовать французское оружие для ударов по любым военным объектам в России, представляющим угрозу. При этом это не касается здания Кремля.

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Об этом сообщил внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн на саммите НАТО в Вашингтоне. "Украина может бить по российской территории французским оружием – об этом заявлялось публично", – сказал он.

Он добавил, что, учитывая то, что российские военные перемещаются к границе с Украиной с целью проникновения, логично, что украинцам разрешено наносить удары по этим силам.

"Поэтому есть определенный нюанс, который заключается в том, что украинцы могут использовать то, что мы им даем, чтобы наносить удары по объектам, которые россияне мобилизуют, чтобы использовать для продолжения войны. Но это не значит, что они могут ударить завтра по Кремлю", – сказал Бонн.

На вопрос, последуют ли Соединенные Штаты примеру Франции, Бонн ответил, что не может дать конкретного ответа.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал США снять все ограничения по ударам Украины западным оружием по военным объектам на территории России, в том числе по аэродромам. Он подчеркнул, что в таком случае Силы обороны имели бы значительные успехи.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты из Института изучения войны убеждены, что Украина может сорвать наступательные операции ВС РФ и сама перейти в контрнаступление. В частности, если Запад продолжит снимать ограничения по применению его вооружения для поражения военных объектов в России.

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