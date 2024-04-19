У нее осталось два сына: в результате удара РФ по Днепропетровщине погибла сотрудница УЗ

Утром 19 апреля страна-агрессор Россия целенаправленно обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. В результате действий военных преступников погибла сотрудница АО "Укрзалізниця" Оксана Стороженко.

Женщина работала дежурной по дому локомотивных бригад. Трагическое известие сообщили в официальном Telegram-канале УЗ.

"У нее осталось двое сыновей, 17 и 15 лет. Выражаем искренние соболезнования родным Оксаны и обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку ее детям", – отметили в ведомстве.

Там также пообещали поддержать всех пострадавших железнодорожников и их семьи. Известно, что в результате этого вражеского обстрела ранения получили семь сотрудников УЗ – их состояние стабильное, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"Мы благодарны всем железнодорожникам, которые продолжают выполнять свои профессиональные обязанности, несмотря на опасность, ожидающую ежедневно", – добавили в АО "Укрзалізниця".

Ранее там отметили, что утром в пятницу Россия направила свои ракеты по гражданским объектам УЗ. Под ударом находился город Днепр и еще ряд населенных пунктов Днепропетровщины. Есть разрушения, на местах работали спасательные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре 19 апреля приостанавливали работу вокзала из-за ракетной атаки РФ на объекты железнодорожной инфраструктуры. По состоянию на 09:30 ее возобновили, однако часть поездов все еще задерживались в пути.

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