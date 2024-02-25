'У него нет мобилки': Зеленский высмеял Путина на пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил по поводу российского диктатора Владимира Путина. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли говорить с кремлевским лидером, если тот позвонит по телефону.

Шутка украинского лидера прозвучала во время большой пресс-конференции, которую Зеленский дал 25 февраля. Он касался вероятности переговоров с Путиным.

"Если вам ночью позвонит Путин, возьмете трубку?"

"У него нет мобилки. Как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 уже не работаю", – иронически заметил Зеленский.

А после этого уже серьезно добавил: "Путин мне не позвонит, потому что не хочет заканчивать эту войну".

Напомним, 25 февраля Зеленский дал большую пресс-конференцию, на которой прокомментировал вероятность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и что нужно нашему государству для победы. Глава государства также рассказал, как он изменился сам и изменил свою коммуникацию с украинцами во время войны.

Кроме того, украинский лидер прокомментировал польско-украинские отношения, ситуацию на границе и военную помощь со стороны Европы и США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский на пресс-конференции объяснил, почему летнее контрнаступление Сил обороны на юге Украины не принесло ожидаемых результатов. Он заявил, что не все идет так, как планируется, а реализация планов зависит не только от украинских воинов, но и от западных партнеров нашего государства.

– Также президент заявил, что он положительно настроен по предоставлению Силам обороны ракет ATACMS большей дальности. Украина работает над тем, чтобы получить подобное оружие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!