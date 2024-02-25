Зеленский сказал, почему провалилось контраступление ВСУ в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу причин, по которым летнее контрнаступление Сил обороны на юге Украины не принесло ожидаемых результатов. Он заявил, что не все идет так, как планируется, а реализация планов зависит не только от украинских воинов, но и от западных партнеров нашего государства.

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции в Киеве 25 февраля. Он также добавил, что Россия узнала о планах Украины по контрнаступлению до его начала.

Объясняя причины того, что прошлогоднее контрнаступление Сил обороны не оправдало надежд и не привело к ожидаемым результатам, глава государства отметил, что успешность операции зависела не только от украинских воинов.

"Не все идет по плану, не все зависит от нас. Некоторые вещи зависят от нас, некоторые вещи – от партнеров, поэтому есть затягивание тех или иных процессов. Главное иметь план, и этот план есть", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что западные партнеры ожидали от украинской армии результатов при условии существенного затягивания поставок обещанных вооружений.

"У нас был кулак для контрнаступления. До сих пор из того кулака 4 бригады "голые", — отметил Зеленский, добавив, что западные партнеры до сих пор не передали часть обещанной техники.

На недостаточность техники, вооружений и боеприпасов, по словам Зеленского, наложилась утечка информации о планируемой контрнаступательной операции.

"Говорю откровенно, наши планы по контрнаступлению в прошлом году были на столе Кремля до того, как началось контрнаступление. Точка", – сказал глава государства.

Впрочем, заверил он, Украина сейчас имеет новый план проведения следующей контрнаступательной операции.

"Есть четкий план по контрнаступлению. Не буду говорить детали нового плана. Чем меньше людей знает планы ВСУ, тем быстрее будет победа... Этот план связан и с сменой руководства (Вооруженных сил Украины. – Ред.). Планов будет несколько из-за утечки информации", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент добавил, что за линии обороны на фронте будут отвечать главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Напомним, 25 февраля в Киеве проходит большая пресс-конференция президента Зеленского. Главные заявления главы государства OBOZ.UA собрал в онлайн-трансляции мероприятия.

В частности, сообщалось, что Зеленский впервые сказал, сколько украинских военных погибли в войне против РФ. По его словам, количество погибших воинов почти в шесть раз ниже количества ликвидированных россиян, впрочем, даже одна оборванная жизнь украинца для Украины является невероятно тяжелой потерей.

Также президент резко ответил на вопрос о переговорах с Путиным и "проигрыше" в войне. По его словам, Украина не может позволить себе потерпеть поражение, ведь на поле боя решается вопрос физического выживания украинского народа.