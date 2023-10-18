У оккупантов минус танки и живая сила: Сырский показал, как ВСУ выжигают врага под Бахмутом. Видео

Украинские воины с помощью дронов эффективно уничтожают вражескую технику и личный состав российской армии. Так, на днях защитники "демилитаризовали" российские танки Т-72 и Т-80 полностью уничтожили еще один Т-80.

Также они ликвидировали автомобильную технику и живую силу оккупантов. Яркие кадры работы группы "Асгард" подразделения "Очі" во взаимодействии с побратимами из других подразделений Сил обороны показал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"Пылают российские танки под Бахмутом. Работает группа "Асгард" подразделения "Очі" во взаимодействии с Ротой аэроразведки объединенной штурмовой бригады "Лють" штурмового полка "Цунами", группой "Шарк" 28-й ОМБр и начальником службы радиоэлектронной и киберборьбы 28 ОМБр уничтожили танк Т-80, а также поразили Т-72, еще один Т-80, автомобильную технику и личный состав россиян", – отметил командующий СВ ВСУ.

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На опубликованных им кадрах защитники одну за другой подбивают российскую броне- и автомобильную технику. Эффективные удары они наносят с помощью FPV-дронов.

Напомним, ранее в DeepState разбили российскую пропаганду об "успешном наступлении" оккупантов в районе Авдеевки. Проанализировав изменения на спутниковых снимках за время активизации боевых действий в этом направлении, аналитики установили, что войска РФ на северном фасе Авдеевского выступления потеряли по меньшей мере 63 единиц военной техники.

Почти все они остались на подступах к Красногоровке.