У оккупантов нарастают проблемы: в ЦНС объяснили, почему в Крыму возник дефицит топлива

Во временно оккупированном Крыму обостряется гуманитарный кризис. В частности, на полуострове наблюдаются проблемы с топливом.

Проблема с поставками топлива в Крым обусловлена нарушением логистических маршрутов с территорией РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Проблемы с топливом на временно оккупированном полуострове возникли с начала сентября. Произошло снижение объемов отгрузки автомобильного топлива с российских нефтеперерабатывающих заводов на территорию Крыма.

В ЦНС подчеркнули, что проблемы с поставками топлива обусловлены нарушением логистических маршрутов с территорией страны-агрессора России. Кроме того, наблюдается пониженная покупательная способность среди жителей полуострова.

Целью российской оккупационной администрации является создание новых механизмов субсидирования отдельных сетей АЗС, чтобы избежать будущего роста цен на топливо. Однако данное решение создаст предпосылки для закрытия тех АЗС, которые не будут получать субсидии.

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Напомним, водителей авто во временно оккупированном Крыму предупреждают о возможном дефиците топлива. Автомобилистов просят запасаться горючим.

Ранее Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и вражеские склады во временно оккупированном Крыму. Удары нанесены по военным целям в районе Октябрьского Красногвардейского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму резко выросли цены на продукты, особенно на овощи и фрукты, а бензин не только подорожал, но еще и оказался в дефиците. Оккупационные власти полуострова пытаются успокоить население, обещают, что вот-вот на заправках бензин появится, а цены они будут контролировать.

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