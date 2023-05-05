У окупантов в Мелитополе началась паника, на заправках – очереди, – Федоров

У оккупантов в Мелитополе паника. На заправках города выстроились очереди из захватчиков.

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Об этом 5 мая сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, ссылаясь на местных жителей. По его словам, сотрудникам коммунальных предприятий выдали трудовые книжки.

Людям велено пока "выходить на работу, но в случае взрывов всем оставаться дома".

"Как же мы соскучились, Мелитополь!" – написал Федоров.

Перед этим городской голова сообщил, что российские захватчики срочно организуют эвакуацию из Токмака, Пологов и Молочанска в Бердянск, объясняя это "обострением на линии боестолкновений". Принудительно эвакуировать хотят в том числе и детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Федоров проинформировал, что оккупанты запретили продажу алкоголя на захваченных территориях, опасаясь, что личный состав в алкогольном опьянении "проспит" контрнаступление ВСУ.

– В то же время захватчики увеличили количество блокпостов возле Мелитополя, украинцам без паспортов РФ угрожают депортацией.

– 30 апреля в Мелитополе раздался мощный взрыв. Предварительно, прилет был по месту дислокации российских военных.