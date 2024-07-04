Недавно скандальный американский журналист с пророссийскими взглядами Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако в Офисе президента сообщили, что это вряд ли возможно.

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Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг эту информацию. Он заявил, что глава государства "имеет совсем другой график", и намекнул на связь Карлсона с российской ФСБ.

"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", – написал Никифоров.

Ранее Карлсон заявлял, что якобы договорился об интервью с Зеленским. Он отметил, что его команда пыталась организовать это интервью в течение двух лет, особенно интенсивно после интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Интервью Путина Такеру Карлсону, опубликованное 9 февраля, не стало сенсационным для западных СМИ. За два часа разговора российский диктатор не сказал совсем ничего нового, снова скатившись до пространных псевдоисторических экскурсов и лишенного какой-либо логики бреда, о чем периодически свидетельствовало красноречивое выражение американца, слушавшего эти "откровения".

Напомним, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, который приезжал в РФ для записи интервью с российским диктатором Владимиром Путиным, был внесен в базу "Миротворец". Основанием для включения стало его участие в информационной войне против Украины на стороне государства-агрессора.

Кроме того, Карлсон обвинил власти США в "измене" Украине. Он также в духе кремлевской пропаганды "прогнозировал", что украинское государство якобы "перестанет существовать через 50 лет".

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