'У ребенка был шок': мать рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего от удара РФ по Кривому Рогу. Фото

После ракетного удара РФ по Кривому Рогу 8-летний мальчик, ранившийся, постепенно приходит в сознание. Его состояние улучшилось.

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Об этом рассказала его мать местным СМИ. Женщина отметила, что сначала ребенок находился в состоянии шока, но врачи оказали необходимую помощь.

Медики зашили мальчику палец, а на теле остались только царапины. Врачи еще несколько дней будут наблюдать его состояние, после чего отпустят домой. Несмотря на пережитое, мальчик держится мужественно.

Стоит отметить, около 17 часов 2 апреля оккупанты нанесли удар баллистике по Кривому Рогу Днепропетровской области. Были повреждены предприятие, многоэтажки, АЗС, автомобили и другие гражданские объекты. Погибли четыре человека и 17 человек получили ранения, среди которых двое детей.

В результате этой атаки погибли две работницы автомойки – Яна Курто, которая любила Украину и помогала людям, и 45-летняя Инна Винцковская, которая до полномасштабной войны работала воспитательницей в детском саду.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал баллистический удар РФ "целенаправленным террором оккупанта". Он отметил, что это можно прекратить, если достаточно давить на Москву и российскую систему, чтобы страна-оккупантка отказалась от террора и войны. Однако это зависит от партнеров Украины, включая США, Европу и другие страны мира.

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