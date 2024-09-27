У Резерв+ появится новинка: какой сервис заработает с октября

В октябре 2024 года в приложении "Резерв+" появится новый сервис рекрутинга. Благодаря этому обновлению в приложении появятся актуальные вакансии в воинских частях, что поможет пользователям быстрее находить место для будущей службы.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко. Теперь пользователи смогут выбрать должности, наиболее соответствующие их опыту, навыкам и интересам.

В сервисе будут доступны как боевые, так и небоевые должности.

"Мы ставили перед собой амбициозную цель, чтобы приложение Резерв+ помимо базовой функции обновления данных стало инструментом, где военнообязанный, призывник или резервист мог решить свои вопросы в несколько кликов. И открытие возможности выбрать себе место службы – один из важных шагов, которые мы делаем для этого. Постепенно мы будем улучшать функционал сервиса. Будем ждать отзывов пользователей о своем опыте", — отметила Черногоренко.

В начале поиска вакансий пользователи должны заполнить краткую анкету. На основе предоставленных данных и выбранных навыков система подберет наиболее подходящие варианты. Приложение предоставит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.

Важной особенностью сервиса станет удобный процесс выбора вакансий и усовершенствованные алгоритмы. Интуитивный интерфейс позволит легко принимать решение: можно будет сохранить предложение для дальнейшего рассмотрения, нажав "плюс", или отклонить его, нажав "минус".

Ранее сообщалось, что в течение следующих месяцев в приложении Армия+ появится электронное военное удостоверение. Электронный документ будет подобен военно-учетному документу в приложении "Резерв+".

Пользователи "Резерв+" также в скором времени смогут проверить достоверность выписанной повестки, поступившей от ТЦК и СП. Также разработчики этого приложения в Министерстве обороны работают над функционалом, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если человек сменил место регистрации.

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