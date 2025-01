'У России нет мощностей, чтобы победить Украину': Ходжес объяснил, на что надеется Кремль

У страны-террористки России нет достаточно ресурсов, чтобы победить в войне с Украиной. Единственной надеждой для нее является то, что Запад сдастся.

Видео дня

Такое мнение высказал военный эксперт и бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью подкасту In the Bunker with Darth Putin KGB. В частности, аналитик призвал не прекращать поддержку Украины.

"У России нет мощностей, чтобы победить. Они надеются лишь на то, что Запад откажется от поддержки Украины, что США, Великобритания и другие просто скажут "достаточно, Украина, вам придется принять какой-то результат переговоров, и давайте покончим с этим". Именно на это рассчитывает Путин", – подчеркнул Ходжес.

Он добавил, что на сегодняшний день РФ сталкивается с проблемами из-за нехватки живой силы. Большие потери на войне Кремль компенсирует привлечением более 10 тыс. военных КНДР.

Бен Ходжес заявил, что ожидал, что значительные потери заставят Россию остановиться, как это произошло в случае с Афганистаном, когда значительно меньшее число погибших заставило вывести войска. Он был удивлен готовностью российских властей смириться с огромным количеством убитых и раненых солдат.

Эксперт также отметил, что не видит возможностей для российского прорыва, как было во время Второй мировой войны. По его мнению, у российской армии нет хорошо подготовленных формирований и необходимого воздушного прикрытия, которые могли бы обеспечить прорыв украинской обороны и продвижение вглубь на 30-60 километров, как это делали их предки против германского Вермахта в 1943-1945 годах.

Аналитик подчеркнул, что Россия приобретает территории на востоке Украины ценой сотен тысяч жизней. По словам Ходжеса, если говорить о захваченных 3600 кв. км, то это всего лишь территория размером 60 на 60 км, захваченная за длительный период ценой тысяч жизней военных РФ.

Напомним, недавно новоназначенный госсекретарь США Марко Рубио призвал к прекращению войны, которую развязала Россия против Украины. Он заявил, что война нанесла значительный ущерб Украине, самой России и стабильности Европы. По его словам, единственным путем решения этой проблемы является прагматизм и серьезность в дипломатии

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Республиканец намекнул, что имеет хорошие отношения с ним и может встретиться и поговорить в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!