УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"У России нет мощностей, чтобы победить Украину": Ходжес объяснил, на что надеется Кремль

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,5 т.
'У России нет мощностей, чтобы победить Украину': Ходжес объяснил, на что надеется Кремль

У страны-террористки России нет достаточно ресурсов, чтобы победить в войне с Украиной. Единственной надеждой для нее является то, что Запад сдастся.

Видео дня

Такое мнение высказал военный эксперт и бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью подкасту In the Bunker with Darth Putin KGB. В частности, аналитик призвал не прекращать поддержку Украины.

"У России нет мощностей, чтобы победить. Они надеются лишь на то, что Запад откажется от поддержки Украины, что США, Великобритания и другие просто скажут "достаточно, Украина, вам придется принять какой-то результат переговоров, и давайте покончим с этим". Именно на это рассчитывает Путин", – подчеркнул Ходжес.

Он добавил, что на сегодняшний день РФ сталкивается с проблемами из-за нехватки живой силы. Большие потери на войне Кремль компенсирует привлечением более 10 тыс. военных КНДР.

Бен Ходжес заявил, что ожидал, что значительные потери заставят Россию остановиться, как это произошло в случае с Афганистаном, когда значительно меньшее число погибших заставило вывести войска. Он был удивлен готовностью российских властей смириться с огромным количеством убитых и раненых солдат.

Эксперт также отметил, что не видит возможностей для российского прорыва, как было во время Второй мировой войны. По его мнению, у российской армии нет хорошо подготовленных формирований и необходимого воздушного прикрытия, которые могли бы обеспечить прорыв украинской обороны и продвижение вглубь на 30-60 километров, как это делали их предки против германского Вермахта в 1943-1945 годах.

Аналитик подчеркнул, что Россия приобретает территории на востоке Украины ценой сотен тысяч жизней. По словам Ходжеса, если говорить о захваченных 3600 кв. км, то это всего лишь территория размером 60 на 60 км, захваченная за длительный период ценой тысяч жизней военных РФ.

"У России нет мощностей, чтобы победить Украину": Ходжес объяснил, на что надеется Кремль

Напомним, недавно новоназначенный госсекретарь США Марко Рубио призвал к прекращению войны, которую развязала Россия против Украины. Он заявил, что война нанесла значительный ущерб Украине, самой России и стабильности Европы. По его словам, единственным путем решения этой проблемы является прагматизм и серьезность в дипломатии

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Республиканец намекнул, что имеет хорошие отношения с ним и может встретиться и поговорить в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!