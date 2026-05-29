'У россиян были амбициозные планы': эксперт объяснил, как Силы обороны срывают летнее наступление врага. Карта

Силы обороны получили возможность влиять на ключевые логистические маршруты оккупантов, в частности на южном направлении. Это создает серьезные трудности для российских наступлений в Запорожской области.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, огневой контроль над территориями, соединяющими Россию с временно оккупированными районами юга Украины, имеет стратегическое значение.

"Если мы имеем возможность, пока что точечно, но жечь военный транспорт российской армии, причем, не только по трассе Таганрог-Джанкой, но и на других участках – в районе Луганска, Донецка, то это, безусловно, важный фактор, который ослабляет вражескую военную логистику", – подчеркнул он.

Отдельно Селезнев отметил, что ранее оккупанты были вынуждены отодвинуть склады и арсеналы более чем на 80 километров из-за эффективности украинских ударных систем. Сейчас же возможности поражения выросли до примерно 120 километров. По прогнозам компании Fire Point, благодаря развитию ударных дронов, в будущем эта цифра может вырасти до 200 километров.

"Соответственно, мы будем держать под контролем не только логистические маршруты по югу Запорожской области, но и север временно оккупированного Крыма", – пояснил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что даже в условиях частичного контроля над логистическими маршрутами полностью перекрыть их невозможно. Однако россияне вынуждены менять маршруты движения техники и использовать другие дороги, которые также находятся под контролем украинской разведки. Также под риском остается маршрут через Керченский мост, стабильность которого, по оценкам, не гарантирована.

"Безусловно, у россиян были достаточно амбициозные планы на летний период наступательной кампании этого года в части атак на юге Запорожской области. Считаю, теперь россияне будут вынуждены серьезно корректировать эти планы, поскольку без ресурсов говорить об успешности наступательной операции россиян на юге Запорожской области невозможно", – сказал Селезнев.

В то же время эксперт подчеркнул, что эти изменения не означают немедленного перехода к масштабному контрнаступлению. Они скорее показывают усиление возможностей Украины по поражению вражеской логистики и военного потенциала.

