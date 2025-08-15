У россиян нет возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска: в ЦПД раскрыли план Путина и Герасимова

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подготовил для диктатора Владимира Путина на встречу с президентом США Дональдом Трампом карту Донетчины с якобы "успешным" продвижением оккупантов. Этой картой главарь Кремля будет пытаться убедить Трампа в якобы близком "обвале фронта", хотя на самом деле армия РФ далека от прорыва к Краматорску и Славянску.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. По его словам, представители России планируют убеждать США, что продвижение российских ДРГ на Донбассе якобы помогут агрессору захватить всю Донецкую область.

Путин на Аляске будет показывать "карту" Донецкой области

Руководитель ЦПД сообщил, что Герасимов подготовил для поездки Путина на Аляску карту Донетчины, где будут обозначены пути продвижения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) оккупантов.

"Замысел россиян – убеждать США, что продвижение ДРГ демонстрируют способность армии России обвалить фронт и осуществить быстрый рывок на Донецком направлении, якобы у них все уже решено", – написал Коваленко в официальном Telegram-канале.

Он добавил: конечно же, никто не планирует уточнять, "где ДРГ по 3-5 человек, а где вопрос закрепления и удержания участков фронта".

В действительности ситуация на фронте сложная и у армии РФ нет возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они это пытаются изображать, заявил руководитель ЦПИ.

Кроме того, продолжил он, россияне даже не оккупировали Покровск и Константиновку, которые в их планах должны были бы быть оккупированы еще в 2024 году.

"Впрочем, кормить ложью американцев Путин действительно планирует", – рассказал Андрей Коваленко.

Что известно о продвижении ДРГ в Донецкой области

На днях в проекте DeepState сообщили, что агрессор заметно продвинулся в районе Доброполья на севере Покровского направления, прорвавшись более чем на 10 км за два дня. По словам аналитиков, оккупанты "спокойно облюбовали" новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения и позиции Сил обороны.

В ВСУ заявили, что уже выявляют и ликвидируют штурмовиков, а выступ в районе Доброполья оккупанты не контролируют. Ситуация стабилизируется, отправлены дополнительные силы и средства.

Военный эксперт Владислав Селезнев указал в интервью OBOZ.UA, что мотоциклы и небронированные авто, на которых прорвались россияне, не могут обеспечить полноценного наступления, а удержание позиций станет для врага чрезвычайно сложным.

Как сообщал OBOZ.UA, в ОСУВ "Днепр" 15 августа рассказали, что оккупанты пытаются закрепляться в поселке Маяк вблизи Доброполья. Сейчас ВСУ продолжают ликвидацию штурмовиков ВС РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!