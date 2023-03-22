У Шойгу похвастались ракетными ударами по Одессе, в результате которых повреждено здание УПЦ МП

Министерство обороны России похвасталось ракетным ударом по Одесской области Украины, совершенном вечером 21 марта. Оккупанты утверждают, что они ударили якобы по "военному объекту", а не по территории монастыря УПЦ Московского патриархата.

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Об этом в сводке МО страны-агрессора 22 марта заявил представитель ведомства Игорь Конашенков. Его слова об "успехах" захватчиков растиражировали пропагандистские СМИ.

Конашенков заверяет: мол, ракетами была поражена территория аэродрома "Школьный" в районе Одессы.

"Поражены два ангара с вооружением и военной техникой украинских войск", – соврал пропагандист.

Напомним, что российская ракета класса "воздух-земля" X-59 вечером 21 марта ударила по трехэтажному общежитию УПЦ МП возле Одессы, о чем сообщал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Снаряды были выпущены самолетами Су-35 из района Черного моря.

Всего враг запустил четыре X-59, две воздушные цели удалось сбить украинским силам ПВО.

В результате атаки повреждена территория монастыря, пострадали по меньшей мере четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22 марта глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров цинично назвал "защиту русскоязычного населения Украины" причиной полномасштабной неспровоцированной войны против суверенной страны.

– В этот же день оккупанты ударили ракетами по жилых домах в Запорожье. По меньшей мере один человек погиб, около 25 мирных жителей получили ранения.

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