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У Шойгу похвастались ракетными ударами по Одессе, в результате которых повреждено здание УПЦ МП

Дарья Дурова
War
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Российский удар по Одессе 21 марта 2023 года

Министерство обороны России похвасталось ракетным ударом по Одесской области Украины, совершенном вечером 21 марта. Оккупанты утверждают, что они ударили якобы по "военному объекту", а не по территории монастыря УПЦ Московского патриархата.

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Об этом в сводке МО страны-агрессора 22 марта заявил представитель ведомства Игорь Конашенков. Его слова об "успехах" захватчиков растиражировали пропагандистские СМИ.

Конашенков заверяет: мол, ракетами была поражена территория аэродрома "Школьный" в районе Одессы.

"Поражены два ангара с вооружением и военной техникой украинских войск", – соврал пропагандист.

Карта, которую опубликовало министерство обороны РФ
Спикер МО страны-террориста Игорь Конашенков

Напомним, что российская ракета класса "воздух-земля" X-59 вечером 21 марта ударила по трехэтажному общежитию УПЦ МП возле Одессы, о чем сообщал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Снаряды были выпущены самолетами Су-35 из района Черного моря.

Всего враг запустил четыре X-59, две воздушные цели удалось сбить украинским силам ПВО.

В результате атаки повреждена территория монастыря, пострадали по меньшей мере четыре человека.

Поврежден монастырь УПЦ МП.
Последствия обстрела РФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22 марта глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров цинично назвал "защиту русскоязычного населения Украины" причиной полномасштабной неспровоцированной войны против суверенной страны. 

– В этот же день оккупанты ударили ракетами по жилых домах в Запорожье. По меньшей мере один человек погиб, около 25 мирных жителей получили ранения.

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