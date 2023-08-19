У Шойгу заявили, что сбили над Крымом 'переоборудованную ракету С-200'

В Министерстве обороны РФ заявило о работе ПВО в оккупированном Крыму. Там утверждают, что в небе над полуостровом якобы была сбита "переоборудованная в ударный вариант" ракета С-200.

Видео дня

Соответствующее заявление распространила пресс-служба минобороны страны-агрессора. В ведомстве Сергея Шойгу заявили, что ракета была запущена в ночь на 19 августа.

Она, как утверждается, представляла собой "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200".

В атаке традиционно обвинили "киевский режим".

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет", – утверждают у Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в партизанском движении "АТЕШ" заявили, что оккупанты усиливают репрессии в Крыму. В частности, на железной дороге поручено шпионить за пассажирами, с целью выявлять среди них украинских патриотов.

– В ОК "Юг" рассказали, что Керченский мост сейчас работает в ограниченном режиме. Из-за новой атаки движение на нем часто перекрывают.

– Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил на днях, что вся территория Украины будет освобождена, независимо от того, сколько времени это займет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!