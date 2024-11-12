У Сил обороны и войск Путина есть продвижение на Курщине: в ISW рассказали, где идут бои. Карта

Украинские военнослужащие продолжают наступательные операции в Курской области и имеют успехи в пределах главного украинского выступа. В частности, бойцы ВСУ незначительно продвинулись в восточной части Новоивановки к юго-востоку от Коренево.

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В свою очередь российские войска пытаются проводить контратаки на Курщине. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские силы атаковали к востоку от Коренево в районе Ольговки и к юго-востоку от Коренево в районе Новоивановки, Николаево-Дарьино и Дарьено. Российские источники, в том числе, минобороны РФ подтвердили наступательные операции ВСУ.

Оккупационная армия РФ недавно продвинулась в пределах главного украинского выступа в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 10 ноября, показывают, что подразделения российской 810-й морской пехотной бригады отбили позиции в ходе механизированного наступления численностью в роту к северо-западу от Погребки (к северу от Суджи).

Также российские войска недавно продвинулись к востоку от Дарьино. Кремлевские пропагандисты утверждают, что оккупанты захватили Дарьино, хотя ISW не обнаружил визуальных доказательств этого заявления.

В то же время путинская армия продолжала наступление к юго-востоку от Коренево в районе Леонидово, Николаево-Дарьино, Дарьино, Кругленькое и Новоивановки; и к северу от Суджи в районе Малой Локни. Спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" полковник Вадим Мысник сообщил, что российские войска ведут интенсивные наземные атаки в Курской области и проводят атаки с интервалом в 10-15 минут.

Также в ВСУ отметили, что россияне наносят удары с воздуха, беспилотниками и реактивными системами залпового огня по Сумской, Черниговской и Харьковской областям. Мысник отметил, что много российских боеприпасов падает на Курскую область, однако, интенсивность российских ударов в Курской области в два-три раза выше, чем в Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в Курской области Силы обороны Украины сдерживают группировку российских войск численностью 50 тысяч личного состава. Благодаря этой операции эти оккупанты не могут быть направлены на другие направления фронта на нашей территории.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской армии в упор расстреляли по меньшей мере двух украинских военнопленных на территории Курской области РФ. Бойцы ВСУ были безоружны.

Как сообщал OBOZ.UA, солдаты из Северной Кореи находятся не только в Курской области РФ, но и в соседней Белгородской. По всей вероятности, Россия планирует держать северокорейские подразделения на второй линии обороны в этих регионах, чтобы освободить собственные силы для боев на Донбассе.

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