У Украины нет установок для ракет Taurus, нужны самолеты, – Тимочко

Западные партнеры Украины на днях не смогли принять решение о предоставлении Украине дальнобойных авиационных крылатых ракет Taurus. Но вопрос здесь не только в политическом дискурсе, но и в техническом плане, ведь у ВСУ нет пусковых установок для такого вооружения.

Об этом заявил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. В то же время подчеркнул, что Швеция выражала готовность передать Украине самолеты Gripen.

"Конечно, нам нужно все на вчера. Но те же Taurus, их нужно из чего-нибудь запускать. К сожалению, эти ракеты нельзя приспособить к пусковым установкам, которые есть в Украине", – признал он.

Военный добавил, что Gripen – одни из тех самолетов, у которых есть пусковые места, специально оборудованные под подобные ракеты. Поэтому, по его словам, за ширмой так называемой политической игры на публику, на самом деле проходят переговоры и договоренности, которые являются сугубо техническими.

"Это требует подготовки экипажей к самолетам и тех, кто будет заниматься ракетами. Выстроить логистические пути, адаптировать наши аэродромы. Здесь много работы, которая проходит за всеми этим дискуссиям", – объяснил Тимочко.

Taurus – это семейство немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса "воздух-поверхность" большой дальности. Ракета предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей, в частности важных точечных и протяженных объектов без захода самолета-носителя в зону противовоздушной обороны врага.

22 февраля в Бундестаге не поддержали предложение расширить помощь Украине и предоставить ракеты Taurus. При рассмотрении этого вопроса в немецком правительстве не хватило голосов – "за" проголосовало только 182 депутата, а 480 – "против" и еще пятеро воздержались.

В то же время Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий предоставить украинской армии Taurus. Так, окончательное решение по этим ракетам для Украины остается за немецким канцлером Олафом Шольцем.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Bloomberg отметило, что в ЕС обозначился раскол из-за неспособности своевременно предоставить обещанное Украине. Речь идет о спорах между Западной и Восточной Европой относительно выделения ВСУ одного миллиона артиллерийских снарядов.

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