У врага минус БМП и МТ-12 'Рапира': в Третьей штурмовой показали эффектную охоту на оккупантов и их технику. Видео

Защитники Украины из рядов Третьей штурмовой бригады устроили охоту на российских окrупантов в Харьковской области. Удары по врагу защитники наносили с помощью FPV-дронов.

Результатом стал ряд ликвидированных захватчиков и их разбитая техника. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале бригады.

"Это новый замес из российской пехоты, их оружия и брони в Харьковской области", – подписали кадры бойцы.

Отмечается, что они сначала запустили три БПЛА, которые выследили передвижение вражеских БМП, багги и автомобиля.

Вдогонку им украинские воины запустили FPV-дроны и разбили три единицы российской техники. Еще одной жирной целью стала МТ-12 "Рапира" – эта пушка тоже была уничтожена.

Кроме техники среди деревьев и дорог, защитники выследили и поразили нескольких российских оккупантов, скрывавшихся в блиндажах и захваченных зданиях.

"Это бойцы "Revenge group" 1-го мехбата, и они продолжают наваливать врагу. Ты можешь научиться так же – выбирай курс в бригадной FPV-школе Killhouse.academy!" – отметили в Третьей штурмовой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы бригады "Лють" НГУ показали, как заставили оккупантов побегать по Волчанску перед поражением. "Выкуривали" захватчиков из "нор", где они прятались, с помощью FPV-дронов.

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