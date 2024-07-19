У врага минус два пункта управления и средства ПВО: в Генштабе рассказали, где идут ожесточенные бои, и озвучили потери противника

За прошедшие сутки на линии фронта произошло 130 боевых столкновений. Особенно ожесточенные бои шли на Харьковщине, а также на Лиманском, Покровском и Торецком направлениях.

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В то же время украинские воины нанесли удары по захватчикам, уничтожив два пункта управления врага и системы ПВО россиян. О ситуации на 8 утра 19 июля рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, всего накануне произошло 130 боевых столкновений с врагом.

"Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара четырьмя ракетами, 73 авиационных удара, применив, в частности, 101 КАБ. Кроме этого, совершил 4675 обстрелов, 139 из них – из реактивных систем залпового огня", – отмечено в сводке.

Так, агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Синьковка, Глушковка, Петропавловка, Новоосиново Харьковской области; Северск, Лиман, Тимофеевка, Воздвиженка, Волчье, Константиновка, Елизаветовка, Берестки, Константинополь, Новоселовка Первая, Часов Яр, Пивничное, Торецк, Александрополь, Шевченко, Великая Новоселка, Урожайное Донецкой области; Пятихатки на Запорожье.

Однако и украинские воины не отставали и били по врагу. Накануне авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, два средства ПВО, четыре радиолокационные станции и станции РЭБ противника.

Тем временем на Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 12 боевых столкновений. Все – в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении захватчики атаковали 11 раз. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак оккупантов недалеко от Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении Силы обороны Украины отразили пять штурмовых действий. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Часова Яра.

Захватчики 18 июля продолжали активно действовать на Торецком направлении. В целом враг 20 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении украинские воины отразили 27 штурмов и атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки у Красногоровки и Парасковиевки, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурма агрессора отбиты украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность в Украине.

"Почти вдоль всей линии столкновения продолжаются бои. Украинские воины сдерживают вражеские атаки. Истощая силы противника, работают наши артиллерия, разведка, авиация и беспилотные системы", – отметили в Генштабе.

Напомним, накануне, 18 июля, общие потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 19 боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 42 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты, 76 единиц автомобильной техники.