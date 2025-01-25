У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

Украинские воины накануне поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, один пункт управления и 11 других важных объектов противника. Тем временем на линии фронта произошло более 200 боевых столкновений.

Видео дня

Самым горячим вполне прогнозируемо опять было Покровское направление: там вражеская армия атаковала почти 90 раз. О ситуации на 08:00 25 января рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 211 боестолкновений", – отмечено в сводке.

Так, накануне россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 40 авиаударов, сбросив 56 КАБ. Кроме этого, совершили более четырех тысяч обстрелов, в том числе 155 – из реактивных систем залпового огня и задействовали для поражения 1410 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Казачья Лопань Харьковской области; Новоданиловка Запорожской области.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и еще одиннадцать других важных объектов противника", – сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников возле Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Песчаного, Двуречного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское.

На Краматорском направлении оккупанты 43 раза атаковали в районах Часова Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Васюковки, Новомарково и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 88 штурмовых действий агрессора в направлении населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Срибное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил три атаки в направлении Константинополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отразили три наступательных действия врага на Приднепровском направлении.

На Северском и Гуляйпольском направлениях в течение прошедших суток враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 38 авиаударов, сбросив при этом 50 КАБ, совершил 436 обстрелов, в том числе 15 из РСЗО. Украинские защитники отразили 14 штурмовых действий захватчиков.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – добавили в Генштабе.

Напомним, по данным Генштаба, накануне потери российских захватчиков составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 37 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 51 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты и 79 автомобилей оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!