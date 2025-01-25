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У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
651
У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

Украинские воины накануне поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, один пункт управления и 11 других важных объектов противника. Тем временем на линии фронта произошло более 200 боевых столкновений.

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Самым горячим вполне прогнозируемо опять было Покровское направление: там вражеская армия атаковала почти 90 раз. О ситуации на 08:00 25 января рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 211 боестолкновений", – отмечено в сводке.

Так, накануне россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 40 авиаударов, сбросив 56 КАБ. Кроме этого, совершили более четырех тысяч обстрелов, в том числе 155 – из реактивных систем залпового огня и задействовали для поражения 1410 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Казачья Лопань Харьковской области; Новоданиловка Запорожской области.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и еще одиннадцать других важных объектов противника", – сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников возле Волчанска.

У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

На Купянском направлении вчера произошло 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Песчаного, Двуречного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызового.

У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта
У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское.

У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

На Краматорском направлении оккупанты 43 раза атаковали в районах Часова Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Васюковки, Новомарково и Белой Горы.

У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

На Покровском направлении наши защитники остановили 88 штурмовых действий агрессора в направлении населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Срибное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил три атаки в направлении Константинополя.

У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отразили три наступательных действия врага на Приднепровском направлении.

У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

На Северском и Гуляйпольском направлениях в течение прошедших суток враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 38 авиаударов, сбросив при этом 50 КАБ, совершил 436 обстрелов, в том числе 15 из РСЗО. Украинские защитники отразили 14 штурмовых действий захватчиков.

У врага минус пункт управления и не только: Генштаб назвал самые горячие направления фронта и рассказал об ударах по противнику. Карта

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – добавили в Генштабе.

Напомним, по данным Генштаба, накануне потери российских захватчиков составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 37 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 51 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты и 79 автомобилей оккупантов.

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