У врага минус склад боеприпасов и пункты управления: Силы обороны поразили объекты армии РФ на оккупированных территориях

Украинские подразделения продолжают поражать военную инфраструктуру российской армии на временно оккупированных территориях. В результате последних ударов уничтожен и поврежден ряд важных объектов обеспечения и управления.

В ВСУ сообщают о потерях техники и нарушении логистики противника. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

В течение вчерашнего дня и в ночь на 27 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли серии ударов по объектам российских войск на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, в районе Селидово на временно оккупированной части Донецкой области поражены склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт противника.

В Мелитополе на временно оккупированной территории Запорожской области украинские силы поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С". Степень повреждений пока уточняется.

Также сообщается о поражении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника в районах Малиновки в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожье.

Отдельно в районе населенного пункта Николаевка Запорожской области поражено ремонтное подразделение российских оккупационных войск.

Стоит отметить, что это может повлиять на способность врага оперативно восстанавливать технику на этом направлении.

Сейчас масштабы повреждений и окончательные потери российских войск уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения боевого потенциала российских оккупационных войск", – подчеркнули в Генштабе.

Как писал OBOZ.UA, накануне в Генштабе отчитались о поражении двух военных эшелонов, НПЗ "Ярославский" и объектов ПВО врага.

А в СБУ рассказали об ударах по 3 вражеским кораблям, истребителю и объектам ПВО в Крыму.

