У врага минус танки и БМП: нацгвардейцы отразили российский штурм на южном направлении. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины отразили штурм российских оккупантов на одном из южных направлений фронта. В бою были уничтожены несколько танков и боевых машин пехоты армии РФ.

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Моменты ударов попали на видео. Оно опубликовано в официальном Telegram-канале командующего НГУ Александра Пивненко.

Отмечается, что вражеский штурм на юге отражали военнослужащие 17-й Полтавской бригады Нацгвардии. Они нанесли огневое поражение по бронированной и мототехнике оккупантов, которая двигалась вдоль дороги.

По итогам боестолкновения российские захватчики потеряли два танка и четыре БМП. Также была обезврежена живая сила агрессора.

"Количество уничтоженного личного состава и мототехники уточняется", – говорится в подписи кадров.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ обезвредили два российских танка, которые в составе ударной бронегруппы выдвинулись штурмовать украинские позиции на Покровском направлении. По вражеской технике защитники отработали FPV-дронами.

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