У врага – минус техника и состав БК: Нацгвардия показала отработку по оккупантам в Харьковской области. Видео

Украинские защитники продолжают успешно уничтожать вражескую военную технику и оружие на поле боя. Так, недавно спецназовцы Нацгвардии продемонстрировали, как с помощью FPV-дронов и 120 мм и 60 мм минометов наносят огневые удары противнику.

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале и Национальной гвардии Украины. На видео показана результативная работа бойцов 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" Харьковской области.

Защитники наносили огневые удары по противнику в окрестностях населенных пунктов на линии Стрелечья - Лукьянцы, а также в районах к западу от Волчанска.

В течение двух дней спецназовцы Нацгвардии уничтожили:

автомобиль типа "ГАЗель";

автомобиль-эвакуатор "Урал";

"буханку" с боекомплектом;

полевой состав с боекомплектом противника;

120 мм миномет противника.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГНСУ сообщили, что пограничники атаковали средства связи и БТР противника. В этот раз отличились бойцы подразделения "Феникс" пограничной бригады "Месть".

Напомним, что 25 мая в Генштабе сообщили о "юбилейных" потерях захватчиков на войне в Украине. По последним данным, с начала полномасштабного вторжения россияне в Украине потеряли более 500 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что нацгвардейцы уничтожили два российских "танка-сарая" на Лиманском направлении. Умелым операторам FPV-дронов дополнительная защита российских танков не помешала.

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