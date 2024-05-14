У врага минус ЗРК, пушка и не только: в ГУР показали, как разведчики уничтожают технику врага на Харьковщине. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, недавно в сети показали, как пилоты FPV-дронов качественно отработали по врагу в Харьковской области.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале ГУР МО Украины. Разведчики сожгли ряд единиц российской бронетехники.

В частности, защитники ликвидировали ЗРК "Стрела 10М", пушку Д-30, вражеские средства связи и дорогостоящий комплекс ведения разведки "Муром-М".

Напомним, что подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 168 единиц военной техники и вооружения армии РФ. Защитники проредили личный состав оккупационных войск на 1400 солдат и офицеров.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ поразили "танк-сарай" оккупантов в Донецкой области. Вражескую технику защитники подбили на окраине Красногоровки, за которую ведутся бои.

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