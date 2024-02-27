"У врага нет никаких шансов": эксперт спрогнозировал развитие событий на Харьковском направлении. Видео

На территории Белгородской области Российской Федерации сейчас нет такой группировки военнослужащих страны-агрессора, которая могла бы угрожать украинскому Харькову с севера. У противника нет сил наступать на этом участке, однако ситуация сильно зависит от военной поддержки Сил обороны Украины со стороны западных партнеров.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии OBOZ.UA. Он уверен: в оценке ситуации в первую очередь нужно полагаться на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Там серьезной угрозы для Харькова с севера не видят.

Селезнев заявил, что на Купянско-Лиманском направлении есть 110-тысячная группировка оккупантов. Однако он считает, что сколько бы попыток ни предпринимал враг, в частности в районе Сенковки, у него "нет никаких шансов".

Эксперт объяснил, что у ВСУ на этом направлении есть "мощная и разветвленная сеть инженерной фортификации, с помощью которой нам удается три месяца отбивать многочисленные атаки вражеских войск".

"Я думаю, что в перспективе вряд ли ситуация на этом участке фронта изменится", – сказал Селезнев. Он объяснил, что здесь действуют подразделения 2-й гвардейской танковой армии противника, а она считается едва ли не самой элитарной в РФ, но даже они не способны изменить ситуацию на поле боя.

"Хотя, опять же, мы с вами должны помнить о таком: история на поле боя определяется именно ресурсными возможностями всех участвующих в поединке сторон. И, соответственно, здесь мы должны понимать, что успех действий украинской армии на поле боя напрямую зависит от своевременных и полноценных поставок артиллерии, боеприпасов к этой артиллерии, другого оборудования и вооружения", – подчеркнул эксперт.

Поэтому нашим защитникам нужна консолидация усилий украинских оборонных промышленников и западных партнеров.

Как писал OBOZ.UA, 27 февраля в Украине произошло 86 боевых столкновений. Детали о ситуации на разных направлениях фронта можно найти в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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