Враг продолжает наступать на Авдеевском направлении: здесь ВСУ отразили 18 атак армии РФ – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают наступать на Авдеевском направлении. За последние сутки Вооруженные силы Украины отразили здесь 18 атак путинской армии.

Всего 27 февраля на фронте произошло 86 боевых столкновений между захватчиками и силами обороны. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, в течение суток враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, а также совершил 94 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, эти атаки привели к жертвам среди мирного населения и повреждениям гражданских объектов, таких как многоэтажные дома.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений. Пока нет признаков формирования наступательных группировок. Войска Беларуси, находящиеся на границе с Украиной, выполняют свои задачи.

На Северском и Слобожанском направлении противник продолжает удерживать военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионно-разведывательные операции и обстреливает населенные пункты с территории РФ. Также увеличивается количество минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. В течение суток оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Чернецкое, Чуйковка, Храповщина, Грабовское, Юнаковка Сумской области и Бологовка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы вражеских сил подверглись более 30 населенным пунктам, включая Хреновку Черниговской области; Зноб-Трубчевскую, Середину-Буду, Старую Гуту Сумской области; Казачью Лопань, Огурцово, Гатище, Плетеновку Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка, где враг безуспешно пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы более 10 населенных пунктов, включая Синьковку, Степную Новоселовку и Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили 9 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник провел авиационные удары в районах населенных пунктов Выемка и Веселое Донецкой области. Более 10 населенных пунктов, в частности Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области, подверглись обстрелам артиллерией и минометами.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области, где оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение. Были зафиксированы авиационные удары в районах населённых пунктов Богдановка и Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным обстрелом оказались более 10 населённых пунктов, включая Орехово-Василовку, Григоровку, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Первомайское Донецкой области. Около 20 населенных пунктов попали под артиллерийские и минометные обстрелы, включая Новобахмутовку, Семеновку, Орловку, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки и западнее Побьеды Донецкой области, где противник 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также были отбиты еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

В то же время оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области. Около 20 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем оккупантов, среди которых Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении Силы обороны совершили отражение 6 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Левадное, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области. При этом были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы около 15 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Волшебное, Белогорье, Роботино, Новоданиловка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток была зафиксирована 1 попытка штурма позиций наших войск. Противник совершил авиационный удар в районе населенного пункта Молодежное Херсон. , артиллерийские и минометные обстрелы были зафиксированы около 20 населенных пунктах, среди которых Тягинка, Токаревка, Крынки, Ивановка, Львове, Понятовка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

Кроме того, подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийским средствам, средству противовоздушной обороны и радиолокационной станции противника.

Напомним, украинские воины уничтожили второй за день вражеский бомбардировщик-истребитель Су-34. Приземлили его, как и первый самолет, на восточном фронте.

Первый такой самолет в этот день российские оккупанты потеряли утром. Тогда командующий Воздушными силами посоветовал российским пилотам на всякий случай прощаться с родными перед каждым вылетом.

Так перед этим украинские защитники сбили Су-34 21 февраля. Он стал седьмым уничтоженным самолетом врага через неделю.

Еще два российских самолета, истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С, приземлили 19 февраля, также на востоке.

А 17 февраля украинские защитники сбили сразу три самолета РФ. Улетали в тот день два фронтовых бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Но самый серьезный удар на российскую авиацию ждал 23 февраля: пока в РФ праздновали день российской армии, в районе Азовского моря украинские воины сбили российский самолет А-50У, которых на вооружении ВС РФ – единицы.