Убийцы, грабители, наркоторговцы: с полигона возле Ростова-на-Дону сбежала группа россиян, которых должны были отправить на войну

С полигона вблизи Ростова-на-Дону (РФ) сбежала группа россиян, которых должны были отправить на войну в Украину. Речь идет о 10 человек, среди которых убийцы, грабители и другие преступники.

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Об этом говорится в Telegram-канале руководителя "Центра изучения оккупации", бывшего советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Четырех будущих оккупантов уже удалось поймать.

"10 россиян сбежали с полигона вблизи Ростова-на-Дону 8-9 мая. Среди беглецов – классический набор: убийцы, грабители, наркоторговцы. Все как один – люди чести, которые решили, что им самое время "служить родине" по контракту с минобороны РФ вместо "зоны". Но, патриотизм кончился раньше, чем началась отправка на фронт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за несколько дней до отправки в зону боевых действий россияне самовольно покинули полигон, оформив отпуск за свой счет. Четырех беглецов быстро задержали, однако другие решили продолжить скрываться и сейчас находятся в розыске.

Поисковые мероприятия также проводятся на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Видимо, думают что беглецы от фронта бегут на фронт. Не иначе", – говорится в сообщении.

Напомним, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается значительное усиление деятельности так называемых военных комендатур. Во многих населенных пунктах проводятся масштабные облавы и целенаправленное выявление лиц, уклоняющихся от службы в российских оккупационных войсках.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. Так, в Мелитополе из-за кадрового кризиса оккупанты собираются вербовать бездомных.

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